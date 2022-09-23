Повітряні сили збили над морем багатоцільовий ударний іранський безпілотник





Про це Юрій Ігнат у коментарі УП.



"Вперше в Україні 23 вересня зенітниками повітряного командування "Південь" Повітряних сил ЗС України збито багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва "Mohajer-6" (Мохаджер-6), призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження", - йдеться в повідомленні.



На відео, оприлюдненому ПС ЗСУ, видно, як українські військові "беруть на абордаж" впольований російський БПЛА.



На відміну від іранських дронів-камікадзе "Shahed-136", які є баражуючими боєприпасами (40 кг – вибухівки –ред.), цей БПЛА здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів. Початок виробництва цього дрона припадає на 2017 рік.



"Mohajer-6" (Мохаджер-6) має максимальну злітну вагу 600 кг, корисне навантаження 100 кг і дальність польоту 200 км. Максимальна швидкість – 200 км/год, тривалість польоту 12 годин і максимальну висоту польоту 5400 м.



У коментарі "Українській правді" речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що останнім часом ворог дещо знизив використання розвідувальних дронів і більш інтенсивно використовує ударні – іранського виробництва.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зенітники Повітряних сил України збили на південному напрямку багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва "Mohajer-6".Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУу коментарі УП."Вперше в Україні 23 вересня зенітниками повітряного командування "Південь" Повітряних сил ЗС України збито багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва "Mohajer-6" (Мохаджер-6), призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження", - йдеться в повідомленні.На відео, оприлюдненому ПС ЗСУ, видно, як українські військові "беруть на абордаж" впольований російський БПЛА.На відміну від іранських дронів-камікадзе "Shahed-136", які є баражуючими боєприпасами (40 кг – вибухівки –ред.), цей БПЛА здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів. Початок виробництва цього дрона припадає на 2017 рік."Mohajer-6" (Мохаджер-6) має максимальну злітну вагу 600 кг, корисне навантаження 100 кг і дальність польоту 200 км. Максимальна швидкість – 200 км/год, тривалість польоту 12 годин і максимальну висоту польоту 5400 м.У коментарі "Українській правді" речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що останнім часом ворог дещо знизив використання розвідувальних дронів і більш інтенсивно використовує ударні – іранського виробництва.

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