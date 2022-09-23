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Повітряні сили збили над морем багатоцільовий ударний іранський безпілотник

Повітряні сили збили над морем багатоцільовий ударний іранський безпілотник
Зенітники Повітряних сил України збили на південному напрямку багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва "Mohajer-6".

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі УП.

"Вперше в Україні 23 вересня зенітниками повітряного командування "Південь" Повітряних сил ЗС України збито багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва "Mohajer-6" (Мохаджер-6), призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження", - йдеться в повідомленні.

На відео, оприлюдненому ПС ЗСУ, видно, як українські військові "беруть на абордаж" впольований російський БПЛА.

На відміну від іранських дронів-камікадзе "Shahed-136", які є баражуючими боєприпасами (40 кг – вибухівки –ред.), цей БПЛА здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів. Початок виробництва цього дрона припадає на 2017 рік.

"Mohajer-6" (Мохаджер-6) має максимальну злітну вагу 600 кг, корисне навантаження 100 кг і дальність польоту 200 км. Максимальна швидкість – 200 км/год, тривалість польоту 12 годин і максимальну висоту польоту 5400 м.

У коментарі "Українській правді" речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що останнім часом ворог дещо знизив використання розвідувальних дронів і більш інтенсивно використовує ударні – іранського виробництва.

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Теги: Росія, Україна, війна
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