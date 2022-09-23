Повітряні сили збили над морем багатоцільовий ударний іранський безпілотник
Сьогодні, 21:28
Зенітники Повітряних сил України збили на південному напрямку багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва "Mohajer-6".
Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі УП.
"Вперше в Україні 23 вересня зенітниками повітряного командування "Південь" Повітряних сил ЗС України збито багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва "Mohajer-6" (Мохаджер-6), призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження", - йдеться в повідомленні.
На відео, оприлюдненому ПС ЗСУ, видно, як українські військові "беруть на абордаж" впольований російський БПЛА.
На відміну від іранських дронів-камікадзе "Shahed-136", які є баражуючими боєприпасами (40 кг – вибухівки –ред.), цей БПЛА здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів. Початок виробництва цього дрона припадає на 2017 рік.
"Mohajer-6" (Мохаджер-6) має максимальну злітну вагу 600 кг, корисне навантаження 100 кг і дальність польоту 200 км. Максимальна швидкість – 200 км/год, тривалість польоту 12 годин і максимальну висоту польоту 5400 м.
У коментарі "Українській правді" речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що останнім часом ворог дещо знизив використання розвідувальних дронів і більш інтенсивно використовує ударні – іранського виробництва.
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Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі УП.
"Вперше в Україні 23 вересня зенітниками повітряного командування "Південь" Повітряних сил ЗС України збито багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва "Mohajer-6" (Мохаджер-6), призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження", - йдеться в повідомленні.
На відео, оприлюдненому ПС ЗСУ, видно, як українські військові "беруть на абордаж" впольований російський БПЛА.
На відміну від іранських дронів-камікадзе "Shahed-136", які є баражуючими боєприпасами (40 кг – вибухівки –ред.), цей БПЛА здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів. Початок виробництва цього дрона припадає на 2017 рік.
"Mohajer-6" (Мохаджер-6) має максимальну злітну вагу 600 кг, корисне навантаження 100 кг і дальність польоту 200 км. Максимальна швидкість – 200 км/год, тривалість польоту 12 годин і максимальну висоту польоту 5400 м.
У коментарі "Українській правді" речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що останнім часом ворог дещо знизив використання розвідувальних дронів і більш інтенсивно використовує ударні – іранського виробництва.
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