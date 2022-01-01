«Схуд на 40 кілограмів»: мама звільненого з полону волинянина розповіла про першу розмову з сином. ВІДЕО

Володимира Лучка розповіла про першу телефонну розмову з сином. 21-го вересня жінка дізналася, що її



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До початку повномасштабної війни син працював закордоном. Військового досвіду раніше, – каже Оксана Лучко, – не мав. Повернувся в Україну та сказав рідним, що буде волонтерити.



"Насправді ж пішов у військо. Шостого квітня він написав мені останнє повідомлення і сказав, що в нього все добре. Далі я набирала, писала, а відповіді не отримала", – говорить жінка.



Як потім їй стало відомо 1 квітня син поїхав в Маріуполь.



"Їх відправляли туди вертольотами. Він знав, що летить туди в один бік та які можуть бути наслідки. Я його зараз питаю, чи зробив би зараз по-іншому, він каже, що ні: "Я б зробив так само навіть і не думаючи", – розповідає Оксана Лучко.



Опівночі 21 вересня, – каже жінка, – почула новину про обмін полоненими. У списках побачила ім'я та прізвище сина. Кілька разів їх перечитувала, щоб впевнитися, чи немає помилки. Пів на четверту ночі до неї зателефонував син з незнайомого номера. Оксана Лучко каже, що одразу впізнала його голос.



"Вов, де тебе можна знайти, на якій фотографії?", а він каже, щоб не шукала, бо не впізнаю. Там схуд більше як на 40 кілограмів", – розповідає мама Володимира Лучка.



Російські військові, – каже жінка, – давали на добу 100 грамів води й 200 грамів їжі.



Оксана Лучко говорить, що зараз син на реабілітації, його повернення чекає родина та все село Борохів, де Володимир жив та навчався у школі.



З його класу нині ще четверо випускників перебувають на фронті, – говорить директор школи Григорій Ковальчук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мама 26-річного бійця-азовцярозповіла про першу телефонну розмову з сином. 21-го вересня жінка дізналася, що її син повертається з чотиримісячного полону Про це повідомляє Суспільне.Волинь До початку повномасштабної війни син працював закордоном. Військового досвіду раніше, – каже, – не мав. Повернувся в Україну та сказав рідним, що буде волонтерити."Насправді ж пішов у військо. Шостого квітня він написав мені останнє повідомлення і сказав, що в нього все добре. Далі я набирала, писала, а відповіді не отримала", – говорить жінка.Як потім їй стало відомо 1 квітня син поїхав в Маріуполь."Їх відправляли туди вертольотами. Він знав, що летить туди в один бік та які можуть бути наслідки. Я його зараз питаю, чи зробив би зараз по-іншому, він каже, що ні: "Я б зробив так само навіть і не думаючи", – розповідає Оксана Лучко.Опівночі 21 вересня, – каже жінка, – почула новину про обмін полоненими. У списках побачила ім'я та прізвище сина. Кілька разів їх перечитувала, щоб впевнитися, чи немає помилки. Пів на четверту ночі до неї зателефонував син з незнайомого номера. Оксана Лучко каже, що одразу впізнала його голос."Вов, де тебе можна знайти, на якій фотографії?", а він каже, щоб не шукала, бо не впізнаю. Там схуд більше як на 40 кілограмів", – розповідає мама Володимира Лучка.Російські військові, – каже жінка, – давали на добу 100 грамів води й 200 грамів їжі.Оксана Лучко говорить, що зараз син на реабілітації, його повернення чекає родина та все село Борохів, де Володимир жив та навчався у школі.З його класу нині ще четверо випускників перебувають на фронті, – говорить директор школи

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