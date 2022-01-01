Погода на завтра, 24 вересня, у Луцьку

Погода на завтра, 24 вересня, у Луцьку
У суботу, 24 вересня, вдень у Луцьку хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Без опадів.

Про це інформує Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі підніметься від 6°С до 13°С.

Народний прогноз погоди: 24 вересня відзначається день преподобної Феодори (Федори) Олександрійської. З цього дня починається Золота осінь, яка триватиме до 15 жовтня. На Федору наші пращури спостерігали за бджолами: якщо вони відкривають вдруге льотку, то буде затяжна і тепла осінь. Цього дня бувають останні грози перед початком зими.

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Теги: погода, Луцьк
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