Погода на завтра, 24 вересня, у Луцьку

У суботу, 24 вересня, вдень у Луцьку хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Без опадів.Про це інформує Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 6°С до 13°С.Народний прогноз погоди: 24 вересня відзначається день преподобної Феодори (Федори) Олександрійської. З цього дня починається Золота осінь, яка триватиме до 15 жовтня. На Федору наші пращури спостерігали за бджолами: якщо вони відкривають вдруге льотку, то буде затяжна і тепла осінь. Цього дня бувають останні грози перед початком зими.