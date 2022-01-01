Погода на завтра, 24 вересня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
У суботу, 24 вересня, вдень у Луцьку хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Без опадів.
Про це інформує Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 6°С до 13°С.
Народний прогноз погоди: 24 вересня відзначається день преподобної Феодори (Федори) Олександрійської. З цього дня починається Золота осінь, яка триватиме до 15 жовтня. На Федору наші пращури спостерігали за бджолами: якщо вони відкривають вдруге льотку, то буде затяжна і тепла осінь. Цього дня бувають останні грози перед початком зими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 6°С до 13°С.
Народний прогноз погоди: 24 вересня відзначається день преподобної Феодори (Федори) Олександрійської. З цього дня починається Золота осінь, яка триватиме до 15 жовтня. На Федору наші пращури спостерігали за бджолами: якщо вони відкривають вдруге льотку, то буде затяжна і тепла осінь. Цього дня бувають останні грози перед початком зими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода на завтра, 24 вересня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
Під Луцьком дорожники відремонтували пошкоджений міст
Сьогодні, 19:22
Куди Росія планує направити мобілізованих
Сьогодні, 18:37
Медіа