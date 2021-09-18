Під Луцьком дорожники відремонтували пошкоджений міст

Під Луцьком дорожники відремонтували пошкоджений міст
На Волині дорожники полагодили міст поблизу села Ольганівка Луцького району, який пошкодив невстановлений автомобіль, наїхавши на колесовідбійний брус.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Служби автомобільних доріг області.

На частині конструкції мосту під час обстеження автошляху Т-03-09 /Т-03-08/ – Дубечне – Стара Вижівка – /М-07/ – Турійськ – Рожище – Ківерці – Піддубці – /Н-22 виявили поздовжню тріщину, котра становила небезпеку для руху автівок.

Окрім того, крайня балка змістилася на ригелі опори, тож могло призвести до її зсуву.

Дорожники провели терміновий аварійний ремонт частини мосту, зокрема наростили ригелі, забетонували відкрилки, перевлаштували залізобетонну плиту, заасфальтували ділянку та встановили колесовідбійний брус, огородження і відповідні дорожні знаки.
Під Луцьком дорожники відремонтували пошкоджений міст


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Теги: дорожники, міст, ремонт
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