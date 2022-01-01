Волинь може прийняти ще 12 тисяч переселенців
Сьогодні, 20:22
В області прийняли 73,5 тисяч внутрішніх переселенців.
Про це повідомляють у пресслужбі Волинської ОВА.
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну на Волині розселили 73 тис. 499 вимушено-евакуйованих осіб.
Наразі в області проживають і мають статус ВПО 59 тис. 859 людей. Це становить 42 тис. 256 сімей, у яких 18 тис. 232 – діти.
Серед ВПО:
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Про це повідомляють у пресслужбі Волинської ОВА.
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну на Волині розселили 73 тис. 499 вимушено-евакуйованих осіб.
Наразі в області проживають і мають статус ВПО 59 тис. 859 людей. Це становить 42 тис. 256 сімей, у яких 18 тис. 232 – діти.
Серед ВПО:
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