Волинь може прийняти ще 12 тисяч переселенців





Про це повідомляють у пресслужбі Волинської ОВА.



З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну на Волині розселили 73 тис. 499 вимушено-евакуйованих осіб.



Наразі в області проживають і мають статус ВПО 59 тис. 859 людей. Це становить 42 тис. 256 сімей, у яких 18 тис. 232 – діти.



Серед ВПО:



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