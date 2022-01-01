Волинь може прийняти ще 12 тисяч переселенців

Волинь може прийняти ще 12 тисяч переселенців
В області прийняли 73,5 тисяч внутрішніх переселенців.

Про це повідомляють у пресслужбі Волинської ОВА.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну на Волині розселили 73 тис. 499 вимушено-евакуйованих осіб.

Наразі в області проживають і мають статус ВПО 59 тис. 859 людей. Це становить 42 тис. 256 сімей, у яких 18 тис. 232 – діти.

Серед ВПО:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, переселенці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повітряні сили збили над морем багатоцільовий ударний іранський безпілотник
Сьогодні, 21:28
«Схуд на 40 кілограмів»: мама звільненого з полону волинянина розповіла про першу розмову з сином. ВІДЕО
Сьогодні, 21:18
Волинь може прийняти ще 12 тисяч переселенців
Сьогодні, 20:22
Погода на завтра, 24 вересня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
Під Луцьком дорожники відремонтували пошкоджений міст
Сьогодні, 19:22
Схожі новини
Як на Волині за кошти благодійників зі Швеції реконструюють будівлі під житло для переселенців Як на Волині за кошти благодійників зі Швеції реконструюють будівлі під житло для переселенців
16 вересень, 10:05
Стояв пусткою п'ять років: на Волині для переселенців розконсервували недіючий студентський гуртожиток Стояв пусткою п'ять років: на Волині для переселенців розконсервували недіючий студентський гуртожиток
14 вересень, 13:45
На Волині прийняли понад 73 тисячі внутрішніх переселенців На Волині прийняли понад 73 тисячі внутрішніх переселенців
13 вересень, 19:00
В громаді на Волині будівельники зі Швеції зводять житло для переселенців В громаді на Волині будівельники зі Швеції зводять житло для переселенців
13 вересень, 16:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повітряні сили збили над морем багатоцільовий ударний іранський безпілотник
Сьогодні, 21:28
 0
«Схуд на 40 кілограмів»: мама звільненого з полону волинянина розповіла про першу розмову з сином. ВІДЕО
Сьогодні, 21:18
 0
Волинь може прийняти ще 12 тисяч переселенців
Сьогодні, 20:22
 0
Погода на завтра, 24 вересня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
 0
Під Луцьком дорожники відремонтували пошкоджений міст
Сьогодні, 19:22
 0
Медіа
відео
1/8