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Фінляндія теж запроваджує обмеження на в’їзд росіян

Фінляндія теж запроваджує обмеження на в’їзд росіян
Уряд Фінляндії запроваджує значні обмеження на в’їзд до країни росіян, посилаючись на міжнародну шкоду, яку завдають туристи з РФ.

Про це заявив 23 вересня міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, пише Громадське.

Він наголосив, що обмеження на в’їзд стосуються як тих, хто подорожує з шенгенськими візами, раніше виданими Фінляндією, так і тих, хто подорожує з шенгенськими візами з інших країн.

«Ми сьогодні вирішили почати підготовку національного рішення щодо того, як ми можемо обмежити туристичний потік або повністю запобігти йому… Не існує ані моральної, ані етичної основи в тому, що тоді як росія веде війну проти України, подорожування росіян на відпочинок або канікули до Фінляндії чи інших частин Європи продовжиться як зазвичай», — сказав головний фінський дипломат.

За словами Хаавісто, обмеження можуть набути чинності найближчими днями, можливо, вже наступного тижня.

«Візи можуть бути анульовані в індивідуальному порядку на кордоні, коли умови не виконуються. Отримання віз може бути припинене або обмежене, за винятком особливих груп, таких як люди, які приїжджають відвідати своїх родичів», — сказав Хаавісто.

Нагадаємо, з 19 вересня Литва, Латвія, Естонія та Польща вже закрили свій кордон на в’їзд для росіян із шенгенськими візами. Однак виняток робили для росіян, які їхали відвідати рідних чи з інших гуманітарних причин.

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Теги: Росія, Україна, війна
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