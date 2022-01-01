Фінляндія теж запроваджує обмеження на в’їзд росіян
Сьогодні, 22:09
Уряд Фінляндії запроваджує значні обмеження на в’їзд до країни росіян, посилаючись на міжнародну шкоду, яку завдають туристи з РФ.
Про це заявив 23 вересня міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, пише Громадське.
Він наголосив, що обмеження на в’їзд стосуються як тих, хто подорожує з шенгенськими візами, раніше виданими Фінляндією, так і тих, хто подорожує з шенгенськими візами з інших країн.
«Ми сьогодні вирішили почати підготовку національного рішення щодо того, як ми можемо обмежити туристичний потік або повністю запобігти йому… Не існує ані моральної, ані етичної основи в тому, що тоді як росія веде війну проти України, подорожування росіян на відпочинок або канікули до Фінляндії чи інших частин Європи продовжиться як зазвичай», — сказав головний фінський дипломат.
За словами Хаавісто, обмеження можуть набути чинності найближчими днями, можливо, вже наступного тижня.
«Візи можуть бути анульовані в індивідуальному порядку на кордоні, коли умови не виконуються. Отримання віз може бути припинене або обмежене, за винятком особливих груп, таких як люди, які приїжджають відвідати своїх родичів», — сказав Хаавісто.
Нагадаємо, з 19 вересня Литва, Латвія, Естонія та Польща вже закрили свій кордон на в’їзд для росіян із шенгенськими візами. Однак виняток робили для росіян, які їхали відвідати рідних чи з інших гуманітарних причин.
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Про це заявив 23 вересня міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, пише Громадське.
Він наголосив, що обмеження на в’їзд стосуються як тих, хто подорожує з шенгенськими візами, раніше виданими Фінляндією, так і тих, хто подорожує з шенгенськими візами з інших країн.
«Ми сьогодні вирішили почати підготовку національного рішення щодо того, як ми можемо обмежити туристичний потік або повністю запобігти йому… Не існує ані моральної, ані етичної основи в тому, що тоді як росія веде війну проти України, подорожування росіян на відпочинок або канікули до Фінляндії чи інших частин Європи продовжиться як зазвичай», — сказав головний фінський дипломат.
За словами Хаавісто, обмеження можуть набути чинності найближчими днями, можливо, вже наступного тижня.
«Візи можуть бути анульовані в індивідуальному порядку на кордоні, коли умови не виконуються. Отримання віз може бути припинене або обмежене, за винятком особливих груп, таких як люди, які приїжджають відвідати своїх родичів», — сказав Хаавісто.
Нагадаємо, з 19 вересня Литва, Латвія, Естонія та Польща вже закрили свій кордон на в’їзд для росіян із шенгенськими візами. Однак виняток робили для росіян, які їхали відвідати рідних чи з інших гуманітарних причин.
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