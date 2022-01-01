На Харківщині затримали росіянина, який перейшов кордон і заявив про бажання воювати за Україну, – Нацгвардія





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Громадянин РФ нелегально перетнув державний кордон України, але був затриманий поблизу лінії фронту. Під час допиту заявив про свою незгоду з путінським режимом та висловив бажання воювати проти російської армії.



"Я з Ленінградської області. До військової служби відношення не маю: не взяли. Військовий квиток є — отримав у районному військкоматі. Перейшов кордон поблизу села Шестянка <обмовка, йдеться про Щетинівку, Бєлгородської області>, вночі. Добирався на таксі. Прибув вступити в армію, українську. Як громадянину мені не подобається те, що відбувається тут і там. Теперішнього президента я не підтримую. Я проти війни з Україною", — розповів затриманий.



Наразі тривають слідчі дії щодо нього та перевіряється надана ним інформація. Порушник кордону був вдягнений у військову форму (не штатну), мав при собі паспорт та військовий квиток.



Запевнив, що має багато однодумців-опозиціонерів у різних кутках держави-агресора, але вони поки недостатньо сильні та організовані, аби протистояти каральній машині путінського тоталітаризму. Також він переконаний: поразка російських окупаційних військ в Україні обов’язково призведе до демократизації його країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Харківщині нацгвардійці спільно з військовою контррозвідкою затримали під час стабілізаційних заходів у селі Уди порушника державного кордону - громадянина РФ. Затриманий заявив про бажання вступити в українську армію.Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НГУ.Громадянин РФ нелегально перетнув державний кордон України, але був затриманий поблизу лінії фронту. Під час допиту заявив про свою незгоду з путінським режимом та висловив бажання воювати проти російської армії."Я з Ленінградської області. До військової служби відношення не маю: не взяли. Військовий квиток є — отримав у районному військкоматі. Перейшов кордон поблизу села Шестянка <обмовка, йдеться про Щетинівку, Бєлгородської області>, вночі. Добирався на таксі. Прибув вступити в армію, українську. Як громадянину мені не подобається те, що відбувається тут і там. Теперішнього президента я не підтримую. Я проти війни з Україною", — розповів затриманий.Наразі тривають слідчі дії щодо нього та перевіряється надана ним інформація. Порушник кордону був вдягнений у військову форму (не штатну), мав при собі паспорт та військовий квиток.Запевнив, що має багато однодумців-опозиціонерів у різних кутках держави-агресора, але вони поки недостатньо сильні та організовані, аби протистояти каральній машині путінського тоталітаризму. Також він переконаний: поразка російських окупаційних військ в Україні обов’язково призведе до демократизації його країни.

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