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ЗСУ за минулу добу ліквідували 400 окупантів і чотири літаки

ЗСУ за минулу добу ліквідували 400 окупантів і чотири літаки
Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали 56 700 осіб.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати Росії:

танків – 2275 (+13),
бойових броньованих машин – 4832 (+25),
артилерійських систем – 1368 (+7),
РСЗВ – 328 (+1),
засоби ППО – 171 (+1),
літаків – 259 (+4),
гелікоптерів – 220 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10),
крилаті ракети – 241 (+1),
кораблі/катери – 15 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн – 3701 (+20) од,
спеціальна техніка – 130 (+4).

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Теги: Росія, Україна, війна
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