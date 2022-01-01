ЗСУ за минулу добу ліквідували 400 окупантів і чотири літаки





Про це



Втрати Росії:



танків – 2275 (+13),

бойових броньованих машин – 4832 (+25),

артилерійських систем – 1368 (+7),

РСЗВ – 328 (+1),

засоби ППО – 171 (+1),

літаків – 259 (+4),

гелікоптерів – 220 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10),

крилаті ракети – 241 (+1),

кораблі/катери – 15 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 3701 (+20) од,

спеціальна техніка – 130 (+4).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали 56 700 осіб.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Втрати Росії:танків – 2275 (+13),бойових броньованих машин – 4832 (+25),артилерійських систем – 1368 (+7),РСЗВ – 328 (+1),засоби ППО – 171 (+1),літаків – 259 (+4),гелікоптерів – 220 (+0),БПЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10),крилаті ракети – 241 (+1),кораблі/катери – 15 (+0),автомобільної техніки та автоцистерн – 3701 (+20) од,спеціальна техніка – 130 (+4).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію