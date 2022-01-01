Росіяни дронами-камікадзе атакували центр Одеси





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"Одесу знов атаковано ворожими дронами-камікадзе. Тричі ворог влучив в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція і гасіння пожежі.



Один дрон збитий силами протиповітряної оборони. Людських втрат нема", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти атакували дронами-камікадзе центр Одеси.Про це повідомляє пресслужба міськради Одеси з посиланням на ОК "Південь"."Одесу знов атаковано ворожими дронами-камікадзе. Тричі ворог влучив в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція і гасіння пожежі.Один дрон збитий силами протиповітряної оборони. Людських втрат нема", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що на Херсонщині російські окупаційні війська застосували хімічну зброю проти українських воїнів-захисників

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