Росіяни дронами-камікадзе атакували центр Одеси
Сьогодні, 09:20
Російські окупанти атакували дронами-камікадзе центр Одеси.
Про це повідомляє пресслужба міськради Одеси з посиланням на ОК "Південь".
"Одесу знов атаковано ворожими дронами-камікадзе. Тричі ворог влучив в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція і гасіння пожежі.
Один дрон збитий силами протиповітряної оборони. Людських втрат нема", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на Херсонщині російські окупаційні війська застосували хімічну зброю проти українських воїнів-захисників.
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Про це повідомляє пресслужба міськради Одеси з посиланням на ОК "Південь".
"Одесу знов атаковано ворожими дронами-камікадзе. Тричі ворог влучив в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція і гасіння пожежі.
Один дрон збитий силами протиповітряної оборони. Людських втрат нема", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на Херсонщині російські окупаційні війська застосували хімічну зброю проти українських воїнів-захисників.
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