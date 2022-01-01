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Росіяни дронами-камікадзе атакували центр Одеси

Росіяни дронами-камікадзе атакували центр Одеси
Російські окупанти атакували дронами-камікадзе центр Одеси.

Про це повідомляє пресслужба міськради Одеси з посиланням на ОК "Південь".

"Одесу знов атаковано ворожими дронами-камікадзе. Тричі ворог влучив в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція і гасіння пожежі.

Один дрон збитий силами протиповітряної оборони. Людських втрат нема", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Херсонщині російські окупаційні війська застосували хімічну зброю проти українських воїнів-захисників.

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Теги: Росія, Україна, війна
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