Курс валют у Луцьку 25 вересня

Курс валют у Луцьку 25 вересня
25 вересня готівковий курс долара становить 42.60, продають його за 42.80.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 40.80, а продають за – 41.20.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.50, а продають – за 8,75.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія може порушити конвенцію і вдатися до мобілізації українських військовополонених, – ISW
Сьогодні, 10:17
Росіяни дронами-камікадзе атакували центр Одеси
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку 25 вересня
Сьогодні, 09:09
ЗСУ відбили атаки росіян біля шести населених пунктів, – Генштаб
Сьогодні, 09:00
Зеленський дав три обіцянки російським військовим, які здадуться в полон
Сьогодні, 08:10
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 23 вересня Курс валют у Луцьку 23 вересня
23 вересень, 09:11
Курс валют у Луцьку 22 вересня Курс валют у Луцьку 22 вересня
22 вересень, 09:14
Курс валют у Луцьку 21 вересня Курс валют у Луцьку 21 вересня
21 вересень, 09:00
Курс валют у Луцьку 16 вересня Курс валют у Луцьку 16 вересня
16 вересень, 09:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку звільнена з полону військова Мар’яна Мамонова народила дівчинку
Сьогодні, 10:31
 0
ЗСУ за минулу добу ліквідували 400 окупантів і чотири літаки
Сьогодні, 10:30
 0
Росія може порушити конвенцію і вдатися до мобілізації українських військовополонених, – ISW
Сьогодні, 10:17
 0
Росіяни дронами-камікадзе атакували центр Одеси
Сьогодні, 09:20
 0
Курс валют у Луцьку 25 вересня
Сьогодні, 09:09
 0
Медіа
відео
1/8