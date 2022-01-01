Курс валют у Луцьку 25 вересня





Про це повідомляє Мінфін.



Євро купують за 40.80, а продають за – 41.20.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.50, а продають – за 8,75.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25 вересня готівковий курс долара становить 42.60, продають його за 42.80.Про це повідомляє Мінфін.Євро купують за 40.80, а продають за – 41.20.Щодо польського злотого, то його купують за 8.50, а продають – за 8,75.

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