Курс валют у Луцьку 25 вересня
Сьогодні, 09:09
25 вересня готівковий курс долара становить 42.60, продають його за 42.80.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.80, а продають за – 41.20.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.50, а продають – за 8,75.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.80, а продають за – 41.20.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.50, а продають – за 8,75.
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