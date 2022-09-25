Росія може порушити конвенцію і вдатися до мобілізації українських військовополонених, – ISW





Про це пише



За аналізом інституту, заяви міністра оборони Росії Сергія Шойгу про те, які категорії чоловіків у РФ будуть звільнені від часткової мобілізації, можуть не відповідати намірам чи розпорядженням президента Росії Володимира Путіна.



Відтак, ISW припускає, що відповідальність за часткову мобілізацію виглядає нерівномірною та складною, що, можливо, сприяє плутанині, дезорганізації та порушенням зобов’язань Шойгу щодо винятків.



На думку експертів, мобілізаційний указ визначає, що суб'єкти Російської Федерації несуть відповідальність за проведення мобілізації, а Міноборони встановлює квоти і терміни їх виконання.



Однак військові комісари, швидше за все, працюють на глав суб’єктів федерації, а не безпосередньо на Міноборони, що робить обох відповідальними за мобілізацію та створює можливу невідповідність між ними та Міноборони.



ISW також припускає, що постійні повідомлення військових комісарів про хаотичну роздачу мобілізаційних повісток свідчать про те, що вони відчувають значний тиск з метою якнайшвидшого проведення мобілізації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що Росія готується до примусової мобілізації українських військовополонених у порушення Женевської конвенції.Про це пише Українська правда з посиланням на ISW.За аналізом інституту, заяви міністра оборони Росіїпро те, які категорії чоловіків у РФ будуть звільнені від часткової мобілізації, можуть не відповідати намірам чи розпорядженням президента Росії Володимира Путіна.Відтак, ISW припускає, що відповідальність за часткову мобілізацію виглядає нерівномірною та складною, що, можливо, сприяє плутанині, дезорганізації та порушенням зобов’язань Шойгу щодо винятків.На думку експертів, мобілізаційний указ визначає, що суб'єкти Російської Федерації несуть відповідальність за проведення мобілізації, а Міноборони встановлює квоти і терміни їх виконання.Однак військові комісари, швидше за все, працюють на глав суб’єктів федерації, а не безпосередньо на Міноборони, що робить обох відповідальними за мобілізацію та створює можливу невідповідність між ними та Міноборони.ISW також припускає, що постійні повідомлення військових комісарів про хаотичну роздачу мобілізаційних повісток свідчать про те, що вони відчувають значний тиск з метою якнайшвидшого проведення мобілізації.

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