Луцький кликун збирає кошти на зарядні станції для військових

Луцький кликун збирає кошти на зарядні станції для військових
Луцький кликун, обов'язки якого виконує музикант Андрій Єдинак, розпочав збір грошей на універсальні зарядні станції для українських військових Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Про це пише Суспільне.

Щодня, незалежно від погоди, чоловік проходить 126 сходинок вежі, одягає спеціальний костюм і виконує Гімн України. "Колись сурмили на честь приїзду гостей у місто, а зараз сурмлю на честь і славу, збереження традицій нашої країни", – говорить лучанин.

Андрій Єдинак каже: планує зібрати 160 тисяч гривень, аби придбати чотири зарядні станції для військовослужбовців.

Аби допомогли бійцям, лучанин створив у соцмережі Facebook на своїй сторінці гру "квач-донат". "Тут наш пост, сюди люди кидають коментарі та прикріпляють скріни зі своїми донатами і передають квача своїм друзям", – зазначив музикант.
Луцький кликун збирає кошти на зарядні станції для військових

Лучанка Ірина Дмитрук розповіла: навіть найменший благодійний внесок на ЗСУ дає чималі результати задля спільної перемоги України.

"Мені здається, що це класно й люди відгукнуться й спрямують кошти на ЗСУ. Ця війна кожного з нас. Наш обовязок підтримувати країну, і кожен нехай робить ті справи, які може на користь ЗСУ. Від війни не втомилася, хочу перемоги", – каже жінка.

Луцький кликун збирає кошти на зарядні станції для військових

Збір коштів триватиме до закриття туристичного сезону – до 14 жовтня.

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Теги: Волинь, Луцьк, ЗСУ
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