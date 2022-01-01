Росіяни ще на початку вересня підбили підсумки «результатів» псевдореферендумів, – СБУ
Сьогодні, 12:20
Російські окупанти «підбили» підсумки фейкових референдумів на окупованих територіях України ще на початку вересня.
Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.
Тож нинішнє абсолютно незаконне «голосування», анонсоване загарбниками з 23 до 27 вересня, – просто для створення потрібної їм картинки на росТБ.
Про це свідчить інформація, яка є у розпорядженні СБУ, а також телефонні розмови жителів тимчасово окупованих територій, які мають родичів у «керівництві Л/ДНР».
«Мне сестра позвонила: у них друзья, ну их, получаются, кумовья… Дочка работает в министерстве социальной политики «днр». Она все знает. Она сказала: «Еще в начале сентября подписаны были документы о вхождении «днр» в административных границах Донецкой и Луганской области, вхождении их в состав российской федерации». Все», – розповідає українка своїй знайомій, яка також перебуває в тимчасовій окупації рашистів.
Жінки бідкаються, що Росія просто знищує місцеве населення. Фальшуючи результати умовного волевиявлення, вони наражають на смерть простих людей.
«Наши будут это, Украина будет бить, отбивать. А эти будут говорить о том, что это территория россии и тоже будут гатить, и все. Ну, кто докажет – кто, где голосовал, скажи? Никто ничего не докажет. Людей не спросили, за людей все решили. Жизни, судьбы покалечили, поломали», – резюмує співрозмовниця.
СБУ нагадує, що цілодобово працює, аби притягнути до відповідальності всіх причетних до псевдореферендумів.
Кожен, хто організовує російські фейкові «голосування» на нашій землі, буде покараний! Щоб це сталося якнайшвидше – надсилайте інформацію на чат-бот СБУ ➡️ t.me/stop_russian_war_bot
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.
Тож нинішнє абсолютно незаконне «голосування», анонсоване загарбниками з 23 до 27 вересня, – просто для створення потрібної їм картинки на росТБ.
Про це свідчить інформація, яка є у розпорядженні СБУ, а також телефонні розмови жителів тимчасово окупованих територій, які мають родичів у «керівництві Л/ДНР».
«Мне сестра позвонила: у них друзья, ну их, получаются, кумовья… Дочка работает в министерстве социальной политики «днр». Она все знает. Она сказала: «Еще в начале сентября подписаны были документы о вхождении «днр» в административных границах Донецкой и Луганской области, вхождении их в состав российской федерации». Все», – розповідає українка своїй знайомій, яка також перебуває в тимчасовій окупації рашистів.
Жінки бідкаються, що Росія просто знищує місцеве населення. Фальшуючи результати умовного волевиявлення, вони наражають на смерть простих людей.
«Наши будут это, Украина будет бить, отбивать. А эти будут говорить о том, что это территория россии и тоже будут гатить, и все. Ну, кто докажет – кто, где голосовал, скажи? Никто ничего не докажет. Людей не спросили, за людей все решили. Жизни, судьбы покалечили, поломали», – резюмує співрозмовниця.
СБУ нагадує, що цілодобово працює, аби притягнути до відповідальності всіх причетних до псевдореферендумів.
Кожен, хто організовує російські фейкові «голосування» на нашій землі, буде покараний! Щоб це сталося якнайшвидше – надсилайте інформацію на чат-бот СБУ ➡️ t.me/stop_russian_war_bot
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
ЗСУ за минулу добу ліквідували 400 окупантів і чотири літаки
Сьогодні, 10:30
Росіяни дронами-камікадзе атакували центр Одеси
Сьогодні, 09:20
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росіяни ще на початку вересня підбили підсумки «результатів» псевдореферендумів, – СБУ
Сьогодні, 12:20
Помер адвокат з Луцька Микола Нестерук
Сьогодні, 10:55
У Луцьку на проспекті Волі горіло кафе
Сьогодні, 10:44
Медіа