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Росіяни ще на початку вересня підбили підсумки «результатів» псевдореферендумів, – СБУ

Росіяни ще на початку вересня підбили підсумки «результатів» псевдореферендумів, – СБУ
Російські окупанти «підбили» підсумки фейкових референдумів на окупованих територіях України ще на початку вересня.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Тож нинішнє абсолютно незаконне «голосування», анонсоване загарбниками з 23 до 27 вересня, – просто для створення потрібної їм картинки на росТБ.

Про це свідчить інформація, яка є у розпорядженні СБУ, а також телефонні розмови жителів тимчасово окупованих територій, які мають родичів у «керівництві Л/ДНР».

«Мне сестра позвонила: у них друзья, ну их, получаются, кумовья… Дочка работает в министерстве социальной политики «днр». Она все знает. Она сказала: «Еще в начале сентября подписаны были документы о вхождении «днр» в административных границах Донецкой и Луганской области, вхождении их в состав российской федерации». Все», – розповідає українка своїй знайомій, яка також перебуває в тимчасовій окупації рашистів.

Жінки бідкаються, що Росія просто знищує місцеве населення. Фальшуючи результати умовного волевиявлення, вони наражають на смерть простих людей.

«Наши будут это, Украина будет бить, отбивать. А эти будут говорить о том, что это территория россии и тоже будут гатить, и все. Ну, кто докажет – кто, где голосовал, скажи? Никто ничего не докажет. Людей не спросили, за людей все решили. Жизни, судьбы покалечили, поломали», – резюмує співрозмовниця.

СБУ нагадує, що цілодобово працює, аби притягнути до відповідальності всіх причетних до псевдореферендумів.
Кожен, хто організовує російські фейкові «голосування» на нашій землі, буде покараний! Щоб це сталося якнайшвидше – надсилайте інформацію на чат-бот СБУ ➡️ t.me/stop_russian_war_bot

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Теги: Росія, Україна, війна
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