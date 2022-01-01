На Волині водій збив пішохода: його госпіталізували

Учора, 10 жовтня, на Волині трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля та пішохода.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Близько 19 години водій авто Nissan, рухаючись дорогою «Луцьк-Рівне» не врахував дорожньої обстановки та наїхав на пішохода, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП пішохід отримав різного ступеня тілесні ушкодження та був госпіталізований для надання медичної допомоги. На місці події працювали правоохоронці.Відомості за цим фактом будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.