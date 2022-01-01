На Волині водій збив пішохода: його госпіталізували

На Волині водій збив пішохода: його госпіталізували
Учора, 10 жовтня, на Волині трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля та пішохода.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Близько 19 години водій авто Nissan, рухаючись дорогою «Луцьк-Рівне» не врахував дорожньої обстановки та наїхав на пішохода, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП пішохід отримав різного ступеня тілесні ушкодження та був госпіталізований для надання медичної допомоги. На місці події працювали правоохоронці.

Відомості за цим фактом будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП, пішохід, автомобіль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Фотографиня з Рівного опублікувала світлини Мар'яни Мамонової з донечкою
Сьогодні, 16:06
У Луцьку на проспекті Молоді автомобіль зіткнувся із маршруткою
Сьогодні, 15:56
На Волині водій збив пішохода: його госпіталізували
Сьогодні, 15:47
На Волині – смертельна ДТП: водій з’їхав у кювет та врізався у дерево
Сьогодні, 15:39
«Він для всіх нас зробив дуже багато»: у Луцьку попрощались з воїном Олександром Мартинюком
Сьогодні, 15:31
Схожі новини
На Волині водій автомобіля зіткнувся із трактором: постраждав пасажир На Волині водій автомобіля зіткнувся із трактором: постраждав пасажир
26 вересень, 10:32
У Луцькому районі водійка збила 43-річного пішохода: чоловік помер у лікарні У Луцькому районі водійка збила 43-річного пішохода: чоловік помер у лікарні
19 вересень, 11:51
На Волині авто врізалося в дерево: є постраждалі На Волині авто врізалося в дерево: є постраждалі
11 липень, 11:30
На Волині вантажівка на смерть збила пішохода На Волині вантажівка на смерть збила пішохода
23 травень, 12:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Збираємо на помсту»: лише за добу українці переказали 352 мільйони фонду Притули
Сьогодні, 16:32
 0
Служба безпеки прийшла з обшуками до митрополита УПЦ МП
Сьогодні, 16:15
 0
Фотографиня з Рівного опублікувала світлини Мар'яни Мамонової з донечкою
Сьогодні, 16:06
 0
У Луцьку на проспекті Молоді автомобіль зіткнувся із маршруткою
Сьогодні, 15:56
 0
На Волині водій збив пішохода: його госпіталізували
Сьогодні, 15:47
 0
Медіа
відео
1/8