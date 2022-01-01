Сьогодні по Львівщині вдарили три російські ракети: що відомо





Про це Максим Козицький.



Відбулися



У Львові внаслідок удару



"Одну ракету збило над Львівщиною ПвК «Захід». Величезне дякую за титанічну щоденну роботу! Ракети летіли з акваторії Каспійського моря. На обидвох об‘єктах зараз працюють фахівці ДСНС та правоохоронці. Наслідки ударів ще оцінють. 30% Львова без світла. Упродовж доби можливі тимчасові перебої з електро- та водопостачанням. Для швидкого подолання наслідків ударів задіяні усі профільні служби. Загалом за останні два дні чотири електричні підстанції на Львівщині зазнали значних руйнувань. Зараз шукаємо шляхи, щоб забезпечити електроживлення області обхідними шляхами", - наголосив Козицький.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 11 жовтня, по Львівщині вдарили три російські ракети.Про це повідомив голова Львівської ОВАВідбулися повторні удари по двох енергооб‘єктах із тих, по яких ворог влучав і вчора. Йдеться про об‘єкти у Львові та у Львівському районі. Удари сталися орієнтовно о 12 годині.У Львові внаслідок удару постраждав 53-річний чоловік . У нього осколкове поранення. Стан постраждалого оцінюють як середньої важкості. Медики надали йому всю необхідну допомогу і відпустили лікуватися амбулаторно."Одну ракету збило над Львівщиною ПвК «Захід». Величезне дякую за титанічну щоденну роботу! Ракети летіли з акваторії Каспійського моря. На обидвох об‘єктах зараз працюють фахівці ДСНС та правоохоронці. Наслідки ударів ще оцінють. 30% Львова без світла. Упродовж доби можливі тимчасові перебої з електро- та водопостачанням. Для швидкого подолання наслідків ударів задіяні усі профільні служби. Загалом за останні два дні чотири електричні підстанції на Львівщині зазнали значних руйнувань. Зараз шукаємо шляхи, щоб забезпечити електроживлення області обхідними шляхами", - наголосив Козицький.

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