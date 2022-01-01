На Вінничині росіяни вдруге вдарили по теплоелектростанції: поранені рятувальники
Сьогодні, 15:05
На жаль, Ладижинська ТЕС зазнала повторного удару російських терористичних військ.
Про це повідомляється у на фейсбук-сторінці підприємства.
Це відбулося у той момент, коли на місці працювали рятувальники. Є постраждалі. За попередньою інформацією – 6 осіб. Постраждалим була оперативно надана медична допомога, їх доправлено до лікарні. Серед поранених працівників підприємства немає.
В результаті обстрілу знову пошкоджено енергетичне обладнання підприємства.
Коли буде дозволяти безпекова ситуація, працівники теплоелектростанції почнуть роботи з відновлення.
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Про це повідомляється у на фейсбук-сторінці підприємства.
Це відбулося у той момент, коли на місці працювали рятувальники. Є постраждалі. За попередньою інформацією – 6 осіб. Постраждалим була оперативно надана медична допомога, їх доправлено до лікарні. Серед поранених працівників підприємства немає.
В результаті обстрілу знову пошкоджено енергетичне обладнання підприємства.
Коли буде дозволяти безпекова ситуація, працівники теплоелектростанції почнуть роботи з відновлення.
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