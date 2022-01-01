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На Вінничині росіяни вдруге вдарили по теплоелектростанції: поранені рятувальники

На Вінничині росіяни вдруге вдарили по теплоелектростанції: поранені рятувальники
На жаль, Ладижинська ТЕС зазнала повторного удару російських терористичних військ.

Про це повідомляється у на фейсбук-сторінці підприємства.

Це відбулося у той момент, коли на місці працювали рятувальники. Є постраждалі. За попередньою інформацією – 6 осіб. Постраждалим була оперативно надана медична допомога, їх доправлено до лікарні. Серед поранених працівників підприємства немає.

В результаті обстрілу знову пошкоджено енергетичне обладнання підприємства.

Коли буде дозволяти безпекова ситуація, працівники теплоелектростанції почнуть роботи з відновлення.

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Теги: Росія, Україна, війна
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