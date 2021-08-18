Коли подешевшають курячі яйця
Сьогодні, 14:00
Ціна на яйця в Україні з літа росте дуже стрімко, вартість десятка яєць доходить до 65 грн. На початку повномасштабного вторгнення Росії вартість яєць в Україні становила близько 33 - 35 грн. Літом ціна на яйця значно знизилась, у серпні почала зростати - середня ціна на яйця становила 26 -28 грн за десяток, у вересні вже - 40 грн.
Про це пише ТСН.
На вартість яєць впливають такі фактори:
Насамперед сезонні, влітку кури несуться краще і, зазвичай кількість продукції збільшується, восени та взимку — навпаки.
Через війну в Україні та бойові дії, тимчасову окупацію деяких територій припинили свою діяльність або скоротили виробництво багато підприємств. За підрахунками науковців Інституту аграрної економіки це скорочення сягає 30%. Крім того, в умовах війни зростає собівартість продукту — здорожчали такі складові виробництва яєць, як корми, електрика, паливно-мастильні матеріали тощо.
За словами першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького вже наприкінці жовтня – на початку листопада ціна на яйця почне зменшуватися, а наприкінці жовтня вартість яєць вийде на довоєнний рівень.
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Про це пише ТСН.
На вартість яєць впливають такі фактори:
Насамперед сезонні, влітку кури несуться краще і, зазвичай кількість продукції збільшується, восени та взимку — навпаки.
Через війну в Україні та бойові дії, тимчасову окупацію деяких територій припинили свою діяльність або скоротили виробництво багато підприємств. За підрахунками науковців Інституту аграрної економіки це скорочення сягає 30%. Крім того, в умовах війни зростає собівартість продукту — здорожчали такі складові виробництва яєць, як корми, електрика, паливно-мастильні матеріали тощо.
За словами першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького вже наприкінці жовтня – на початку листопада ціна на яйця почне зменшуватися, а наприкінці жовтня вартість яєць вийде на довоєнний рівень.
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