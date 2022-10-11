 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Українська ППО збила ще 14 російських ракет в різних регіонах

Українська ППО збила ще 14 російських ракет в різних регіонах
Повітряні сили ЗСУ 11 жовтня ліквідували ще 14 російських ракет в різних регіонах України.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу 11 жовтня, пише Українська правда.

"Дві крилаті ракети збито повітряним командуванням "Центр", також 4 крилаті ракети знищено на сході держави військовослужбовцями командування "Схід", 8 крилатих ракет знищено на півдні підрозділами і ПК "Захід", і ПК "Південь". Це вже 14 ракет", - йдеться в повідомленні.

Він уточнив, що їхня кількість збільшуватиметься.

Нагадаємо, що українські протиповітряні сили близько 9:00 збили 4 ракети окупантів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росіяни відключили всі шість блоків ЗАЕС і примушують співробітників до співпраці, – ГУР
Сьогодні, 14:30
Україна повернула додому 37 депортованих росіянами дітей
Сьогодні, 13:45
У Росії закінчуються боєприпаси, а її сили виснажені, – британська спецслужба
Сьогодні, 12:46
На Рівненщині наша ППО збила ворожу ціль
Сьогодні, 11:41
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна повернула додому 37 депортованих росіянами дітей
Сьогодні, 13:45
Ракетний обстріл Львова: є постраждалий
Сьогодні, 13:34
Українська ППО збила ще 14 російських ракет в різних регіонах
Сьогодні, 13:32
Електронні квитки Citycard у Луцьку тепер можна поповнити за перерахунком
Сьогодні, 13:22
Лучан попереджають про можливі перебої з електро- та водопостачанням
Сьогодні, 13:05
Схожі новини
Росіяни відключили всі шість блоків ЗАЕС і примушують співробітників до співпраці, – ГУР Росіяни відключили всі шість блоків ЗАЕС і примушують співробітників до співпраці, – ГУР
Сьогодні, 14:30
Україна повернула додому 37 депортованих росіянами дітей Україна повернула додому 37 депортованих росіянами дітей
Сьогодні, 13:45
У Росії закінчуються боєприпаси, а її сили виснажені, – британська спецслужба У Росії закінчуються боєприпаси, а її сили виснажені, – британська спецслужба
Сьогодні, 12:46
На Рівненщині наша ППО збила ворожу ціль На Рівненщині наша ППО збила ворожу ціль
Сьогодні, 11:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі під час благодійного фестивалю зібрали для ЗСУ понад 77 тисяч гривень
Сьогодні, 14:53
 0
Росіяни відключили всі шість блоків ЗАЕС і примушують співробітників до співпраці, – ГУР
Сьогодні, 14:30
 0
Білорусь проведе перевірку Збройних сил
Сьогодні, 14:15
 0
Коли подешевшають курячі яйця
Сьогодні, 14:00
 0
Україна повернула додому 37 депортованих росіянами дітей
Сьогодні, 13:45
 0
Медіа
відео
1/8