Українська ППО збила ще 14 російських ракет в різних регіонах
Сьогодні, 13:32
Повітряні сили ЗСУ 11 жовтня ліквідували ще 14 російських ракет в різних регіонах України.
Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу 11 жовтня, пише Українська правда.
"Дві крилаті ракети збито повітряним командуванням "Центр", також 4 крилаті ракети знищено на сході держави військовослужбовцями командування "Схід", 8 крилатих ракет знищено на півдні підрозділами і ПК "Захід", і ПК "Південь". Це вже 14 ракет", - йдеться в повідомленні.
Він уточнив, що їхня кількість збільшуватиметься.
Нагадаємо, що українські протиповітряні сили близько 9:00 збили 4 ракети окупантів.
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Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу 11 жовтня, пише Українська правда.
"Дві крилаті ракети збито повітряним командуванням "Центр", також 4 крилаті ракети знищено на сході держави військовослужбовцями командування "Схід", 8 крилатих ракет знищено на півдні підрозділами і ПК "Захід", і ПК "Південь". Це вже 14 ракет", - йдеться в повідомленні.
Він уточнив, що їхня кількість збільшуватиметься.
Нагадаємо, що українські протиповітряні сили близько 9:00 збили 4 ракети окупантів.
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