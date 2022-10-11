Українська ППО збила ще 14 російських ракет в різних регіонах





Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу 11 жовтня, пише



"Дві крилаті ракети збито повітряним командуванням "Центр", також 4 крилаті ракети знищено на сході держави військовослужбовцями командування "Схід", 8 крилатих ракет знищено на півдні підрозділами і ПК "Захід", і ПК "Південь". Це вже 14 ракет", - йдеться в повідомленні.



Він уточнив, що їхня кількість збільшуватиметься.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повітряні сили ЗСУ 11 жовтня ліквідували ще 14 російських ракет в різних регіонах України.Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУпід час брифінгу 11 жовтня, пише Українська правда "Дві крилаті ракети збито повітряним командуванням "Центр", також 4 крилаті ракети знищено на сході держави військовослужбовцями командування "Схід", 8 крилатих ракет знищено на півдні підрозділами і ПК "Захід", і ПК "Південь". Це вже 14 ракет", - йдеться в повідомленні.Він уточнив, що їхня кількість збільшуватиметься.Нагадаємо, що українські протиповітряні сили близько 9:00 збили 4 ракети окупантів

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