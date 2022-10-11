У Росії закінчуються боєприпаси, а її сили виснажені, – британська спецслужба





Про це повідомляє The Guardian, пише



У вівторок Флемінг виступить з рідкісним публічним виступом в аналітичному центрі Rusi. Згідно з попередньо опублікованими уривками його виступу, у промові він наголосить на втратах Росії за місяці боїв, стверджуючи, що сили Москви виснажені, а нещодавня мобілізація свідчить про ознаки відчаю.



"Ми знаємо, і російські командири на місцях знають, що їх запаси і боєприпаси закінчуються. До неминучої військової перемоги Росії, про яку говорила їх пропагандистська машина, далеко, і ясно, що сміливі дії України на полі бою і в кіберпросторі переламали ситуацію", – має сказати Флемінг.



Як очікується, увагу Флемінг зосередить безпосередньо на російському президентові. Він скаже, що "через невеликий ефективний виклик всередині його рішення виявилися помилковими" і що він використав "стратегію з високими ставками, яка призводить до стратегічних помилок у судженнях".



Крім того, Флемінг також розповість про майбутню загрозу з боку Китаю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівник Центру урядового зв’язку Великої Британії (GCHQ) Джеремі Флемінг стверджує, що у росіян закінчуються боєприпаси після місяців виснажливих боїв в Україні.Про це повідомляє The Guardian, пише LB.ua У вівторок Флемінг виступить з рідкісним публічним виступом в аналітичному центрі Rusi. Згідно з попередньо опублікованими уривками його виступу, у промові він наголосить на втратах Росії за місяці боїв, стверджуючи, що сили Москви виснажені, а нещодавня мобілізація свідчить про ознаки відчаю."Ми знаємо, і російські командири на місцях знають, що їх запаси і боєприпаси закінчуються. До неминучої військової перемоги Росії, про яку говорила їх пропагандистська машина, далеко, і ясно, що сміливі дії України на полі бою і в кіберпросторі переламали ситуацію", – має сказати Флемінг.Як очікується, увагу Флемінг зосередить безпосередньо на російському президентові. Він скаже, що "через невеликий ефективний виклик всередині його рішення виявилися помилковими" і що він використав "стратегію з високими ставками, яка призводить до стратегічних помилок у судженнях".Крім того, Флемінг також розповість про майбутню загрозу з боку Китаю.

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