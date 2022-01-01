На Донбасі загинув лучанин Сергій Пенкаля

Пенкаля Сергій Борисович.



Про це повідомив мер Луцька



Він був призваний на військову службу по мобілізації 1 березня та проходив військову службу у військовій частині на посаді стрільця 1 відділення 1 патрульного взводу 3 патрульної роти патрульного батальйону.



Молодший сержант Пенкаль Сергій Борисович загинув 6 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Терни Донецької області в результаті мінометного обстрілу з боку противника.



Колекти Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття сім'ї, рідним і близьким, друзям, усім, хто знав загиблого. Вічна пам'ять Герою!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні із Росією загинув 47-річний лучанинПро це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук. Він був призваний на військову службу по мобілізації 1 березня та проходив військову службу у військовій частині на посаді стрільця 1 відділення 1 патрульного взводу 3 патрульної роти патрульного батальйону.Молодший сержант Пенкаль Сергій Борисович загинув 6 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Терни Донецької області в результаті мінометного обстрілу з боку противника.

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