На Донбасі загинув лучанин Сергій Пенкаля

На Донбасі загинув лучанин Сергій Пенкаля
На війні із Росією загинув 47-річний лучанин Пенкаля Сергій Борисович.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Він був призваний на військову службу по мобілізації 1 березня та проходив військову службу у військовій частині на посаді стрільця 1 відділення 1 патрульного взводу 3 патрульної роти патрульного батальйону.

Молодший сержант Пенкаль Сергій Борисович загинув 6 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Терни Донецької області в результаті мінометного обстрілу з боку противника.

Колекти Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття сім'ї, рідним і близьким, друзям, усім, хто знав загиблого. Вічна пам'ять Герою!

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Теги: Луцьк, Пенкаль, загинув, військовий
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