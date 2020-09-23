Окупанти перекинули на територію Білорусі дрони-камікадзе «Shahed-136»





Про це



Також Білорусь надає окупаційній армії матеріально-технічні засоби і боєприпаси зі своїх складів. Зокрема, на залізничну станцію «кіровська» в Криму прибув залізничний ешелон з боєприпасами – 12 вагонів/492 тони, який був відправлений з 43 арсеналу зберігання ракет та боєприпасів ЗС Білорусі (ДОБРУШ, Гомельська область).



Найближчим часом заплановано переміщення 13 ешелонів з озброєнням та військовою технікою (219 платформ), боєприпасами (28 вагонів) та військово-технічним майном з арсеналів та баз зберігання ЗС Білорусі.



В ролі основних «постачальників» виступають:



- 46 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Бронна Гора, Брестська обл.);



- 43 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Дубецьке, Гомельська обл.);



- 391 артилерійська база боєприпасів (Бобр, Мінська обл.);



- 969 база резерву танків (Уріччя, Мінська обл.);



- 288 база резерву автомобілів (Старі Дороги, Мінська обл.).



Вантажі мають прибути на залізничні станції «Каменска» (Каменськ-шахтинський) та «Марцево» (Таганрог) Ростовської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Білорусі надходять іранські дрони-камікадзе «Shahed-136» (в армії РФ перейменовані на «Герань-2»). Станом на 10 жовтня на територію країни було завезено 32 зазначених БПЛА, до 14 жовтня планується завезти ще 8.Про це повідомили у ГУР МО.Також Білорусь надає окупаційній армії матеріально-технічні засоби і боєприпаси зі своїх складів. Зокрема, на залізничну станцію «кіровська» в Криму прибув залізничний ешелон з боєприпасами – 12 вагонів/492 тони, який був відправлений з 43 арсеналу зберігання ракет та боєприпасів ЗС Білорусі (ДОБРУШ, Гомельська область).Найближчим часом заплановано переміщення 13 ешелонів з озброєнням та військовою технікою (219 платформ), боєприпасами (28 вагонів) та військово-технічним майном з арсеналів та баз зберігання ЗС Білорусі.В ролі основних «постачальників» виступають:- 46 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Бронна Гора, Брестська обл.);- 43 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Дубецьке, Гомельська обл.);- 391 артилерійська база боєприпасів (Бобр, Мінська обл.);- 969 база резерву танків (Уріччя, Мінська обл.);- 288 база резерву автомобілів (Старі Дороги, Мінська обл.).Вантажі мають прибути на залізничні станції «Каменска» (Каменськ-шахтинський) та «Марцево» (Таганрог) Ростовської області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію