Окупанти перекинули на територію Білорусі дрони-камікадзе «Shahed-136»

Окупанти перекинули на територію Білорусі дрони-камікадзе «Shahed-136»
До Білорусі надходять іранські дрони-камікадзе «Shahed-136» (в армії РФ перейменовані на «Герань-2»). Станом на 10 жовтня на територію країни було завезено 32 зазначених БПЛА, до 14 жовтня планується завезти ще 8.

Про це повідомили у ГУР МО.

Також Білорусь надає окупаційній армії матеріально-технічні засоби і боєприпаси зі своїх складів. Зокрема, на залізничну станцію «кіровська» в Криму прибув залізничний ешелон з боєприпасами – 12 вагонів/492 тони, який був відправлений з 43 арсеналу зберігання ракет та боєприпасів ЗС Білорусі (ДОБРУШ, Гомельська область).

Найближчим часом заплановано переміщення 13 ешелонів з озброєнням та військовою технікою (219 платформ), боєприпасами (28 вагонів) та військово-технічним майном з арсеналів та баз зберігання ЗС Білорусі.

В ролі основних «постачальників» виступають:

- 46 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Бронна Гора, Брестська обл.);

- 43 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Дубецьке, Гомельська обл.);

- 391 артилерійська база боєприпасів (Бобр, Мінська обл.);

- 969 база резерву танків (Уріччя, Мінська обл.);

- 288 база резерву автомобілів (Старі Дороги, Мінська обл.).

Вантажі мають прибути на залізничні станції «Каменска» (Каменськ-шахтинський) та «Марцево» (Таганрог) Ростовської області.

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Теги: Білорусь, дрони-камікадзе, РФ, «Shahed-136»
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