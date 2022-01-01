На Рівненщині наша ППО збила ворожу ціль
Сьогодні, 11:41
Сьогодні, 11 жовтня, Росія продовжує масово обстрілювати мирні населені пукти України. Над Рівненщиною українська ППО збили ворожу ціль.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
"Протиповітряна оборона Рівненщини на висоті. Щойно збили ворожу ціль у Рівненському районі. Друзі, залишайтеся в укриттях. Слава ЗСУ", йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Росія атакує ракетами з Каспійського моря: п`ять з них знищила українська ППО.
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Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
"Протиповітряна оборона Рівненщини на висоті. Щойно збили ворожу ціль у Рівненському районі. Друзі, залишайтеся в укриттях. Слава ЗСУ", йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Росія атакує ракетами з Каспійського моря: п`ять з них знищила українська ППО.
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