На Рівненщині наша ППО збила ворожу ціль





Про це Віталій Коваль.



"Протиповітряна оборона Рівненщини на висоті. Щойно збили ворожу ціль у Рівненському районі. Друзі, залишайтеся в укриттях. Слава ЗСУ", йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 11 жовтня, Росія продовжує масово обстрілювати мирні населені пукти України. Над Рівненщиною українська ППО збили ворожу ціль.Про це повідомив голова Рівненської ОВА"Протиповітряна оборона Рівненщини на висоті. Щойно збили ворожу ціль у Рівненському районі. Друзі, залишайтеся в укриттях. Слава ЗСУ", йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що Росія атакує ракетами з Каспійського моря : п`ять з них знищила українська ППО.

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