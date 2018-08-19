«Нинішня війна – продовження боротьби воїнів УПА», – військовий Князівської бригади

Василь Мазурик.



Про це



З травня – він військовослужбовець одного з підрозділів нашої Князівської 14 бригади.



"Коли тяжко на душі, я завжди згадую хлопців з УПА, з Вовчака... Вони не мали ні держави, ні уряду, ні світового визнання, ні фінансової підтримки, ні можливості діяти легально на своїй землі. Вони не мали нічого з того, що сьогодні маємо ми. В них були лише ідея, мета і незламний дух. І вони воювали! Наша нинішня війна – це продовження боротьби воїнів УПА, наша – Перемога – це перемога і для них, та перемога, якої вони так прагнули, і якої не дочекалися", - сказав він.



Василь Мазурик про Вовчак, своє дітище, і про УПА може говорити безупинно. Зараз чоловік перебуває на Харківщині.



Чоловік багато років пропрацював у лісовій галузі, був начальником управління лісового господарства у Волинській області. У 2015 разом із колегами зводив оборонні споруди на Маріупольському напрямку фронту, пізніше доправляв ліс і будівельні матеріали на різні ділянки фронту. Саме про ліс і все, з ним пов’язане, він говорить із захопленням і сьогодні.



Команда «Волинської Січі» – дуже велика, наголошує Василь Мазурик. І поки він на фронті, люди, які вклали в комплекс так багато сил, роблять усе, аби він жив і розвивався. Максимум зусиль вони доклали і до організації великого потрійного свята – Дня Покрови Пресвятої Богородиці, 80-ліття УПА, Дня захисників та захисниць України.



"Цьогорічне 14 жовтня для нас особливе – крім традиційних заходів, які проходять на Вовчаку в цей день, ми відкриваємо експозицію 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, нашої рідної бригади, в якій служить величезна кількість волинян, наших земляків. Експозиція бригади на «Волинській Січі» створена завдяки підтримці командира Князівської 14 омбр полковника Олександра Охріменка. Він відвідував Вовчак ще до початку Великої війни, вболіває не тільки за бригаду, а й за наш комплекс", - розповів він.



Про те, що буде Велика війна, каже Василь, знав задовго до її початку.



"Ще до 24 лютого ми з однодумцями створили в Турійську роту охорони. А о 7-ій ранку 24 лютого вже з заплічниками стояли біля військкомату. Ще через годину почали будувати блокпости. А з травня я – в славетній Князівській 14 бригаді", - каже військовий.



У складі свого підрозділу Василь брав участь у тяжких боях на Донбасі, у звільненні Харківщині. І хоча, каже, несентиментальний, дорослі і діти, які в звільнених селах і містах Харківщини вибігали з будинків, зі сльозами на очах та вітанням «Слава Україні!» дякуючи нашим воїнам, надзвичайно розчулили.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 14 ОМБр служить директор «Історико-культурного комплексу «Вовчак – Волинська Січ» та колишній керівник голови Турійської районної державної адміністраціїПро це повідомляють у пресслужбі Князівської бригади.З травня – він військовослужбовець одного з підрозділів нашої Князівської 14 бригади."Коли тяжко на душі, я завжди згадую хлопців з УПА, з Вовчака... Вони не мали ні держави, ні уряду, ні світового визнання, ні фінансової підтримки, ні можливості діяти легально на своїй землі. Вони не мали нічого з того, що сьогодні маємо ми. В них були лише ідея, мета і незламний дух. І вони воювали! Наша нинішня війна – це продовження боротьби воїнів УПА, наша – Перемога – це перемога і для них, та перемога, якої вони так прагнули, і якої не дочекалися", - сказав він.Василь Мазурик про Вовчак, своє дітище, і про УПА може говорити безупинно. Зараз чоловік перебуває на Харківщині.Чоловік багато років пропрацював у лісовій галузі, був начальником управління лісового господарства у Волинській області. У 2015 разом із колегами зводив оборонні споруди на Маріупольському напрямку фронту, пізніше доправляв ліс і будівельні матеріали на різні ділянки фронту. Саме про ліс і все, з ним пов’язане, він говорить із захопленням і сьогодні.Команда «Волинської Січі» – дуже велика, наголошує Василь Мазурик. І поки він на фронті, люди, які вклали в комплекс так багато сил, роблять усе, аби він жив і розвивався. Максимум зусиль вони доклали і до організації великого потрійного свята – Дня Покрови Пресвятої Богородиці, 80-ліття УПА, Дня захисників та захисниць України."Цьогорічне 14 жовтня для нас особливе – крім традиційних заходів, які проходять на Вовчаку в цей день, ми відкриваємо експозицію 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, нашої рідної бригади, в якій служить величезна кількість волинян, наших земляків. Експозиція бригади на «Волинській Січі» створена завдяки підтримці командира Князівської 14 омбр полковника. Він відвідував Вовчак ще до початку Великої війни, вболіває не тільки за бригаду, а й за наш комплекс", - розповів він.Про те, що буде Велика війна, каже Василь, знав задовго до її початку."Ще до 24 лютого ми з однодумцями створили в Турійську роту охорони. А о 7-ій ранку 24 лютого вже з заплічниками стояли біля військкомату. Ще через годину почали будувати блокпости. А з травня я – в славетній Князівській 14 бригаді", - каже військовий.У складі свого підрозділу Василь брав участь у тяжких боях на Донбасі, у звільненні Харківщині. І хоча, каже, несентиментальний, дорослі і діти, які в звільнених селах і містах Харківщини вибігали з будинків, зі сльозами на очах та вітанням «Слава Україні!» дякуючи нашим воїнам, надзвичайно розчулили.

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