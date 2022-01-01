Президент представив нового голову НБУ

Президент представив нового голову НБУ
Сьогодні Президент України Володимир Зеленський представив Голову НБУ Андрія Пишного колективу Національного банку.

Володимир Зеленський зазначив, що новий Голова Національного банку України є досвідченою людиною в фінансово-банківській сфері, -повідомляють на сторінці НБУ.

"Дуже важливо, щоб у НБУ була атмосфера стабільності і впевненості", – наголосив він.

Глава держави зауважив, що розраховує на продуктивну роботу єдиної команди Уряду України і Національного банку, збереження та посилення існуючого рівня відносин з міжнародними фінансовими інституціями.

"Очікую, що новий Голова НБУ разом з урядом наблизять підписання нової програми з Міжнародним валютним фондом", – зазначив Президент України Володимир Зеленський, представляючи Голову Національного банку.

Насамперед Андрій Пишний подякував Президенту України, Прем’єр-міністру України та Верховній Раді України за виявлену довіру.
"Також я хочу подякувати Збройним Силам України за можливість провести сьогоднішню зустріч саме в стінах Національного банку України, в центрі української столиці, після такої агресивної атаки", – зазначив Голова НБУ.

Серед власних головних пріоритетів на чолі Національного банку України Андрій Пишний назвав макроекономічну стабільність в країні; ефективність макроекономічної політики; конструктивні перемовини з міжнародними партнерами; збереження стійкості банківської системи.

"Наступний рік буде непростим. 38 млрд дол. США – загальна потреба у фінансуванні. Його залучення – це спільна справа для усіх урядових організацій, над якою ми будемо працювати", – зазначив він.

За словами Голови НБУ, дуже важливо продовжувати предметні, конструктивні перемовини з міжнародними партнерами, щоб отримати той ресурс, який сьогодні необхідний Україні, аби вистояти, перемогти і започаткувати програму відновлення.

"Національний банк під моїм головуванням буде впроваджувати ті системні масштабні реформи, які потрібні Україні для прискореної інтеграції в європейське співтовариство. Можу вас запевнити, щойно ми побачимо щонайменшу можливість відновлення цього реформаторського курсу, в межах якого завжди працював Національний банк, ми його продовжимо", – сказав він.

Андрій Пишний також акцентував, що інституційно сильний та незалежний Національний банк є запорукою макроекономічної стабільності.

"І хочу вас запевнити, що команда НБУ тримала, тримає і буде тримати фінансовий фронт!", – додав Голова Національного банку.

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Теги: НБУ, Україна, Зеленський, Запашний
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