Президент представив нового голову НБУ

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський представив Голову НБУ Андрія Пишного колективу Національного банку.Володимир Зеленський зазначив, що новий Голова Національного банку України є досвідченою людиною в фінансово-банківській сфері, -повідомляють на сторінці НБУ."Дуже важливо, щоб у НБУ була атмосфера стабільності і впевненості", – наголосив він.Глава держави зауважив, що розраховує на продуктивну роботу єдиної команди Уряду України і Національного банку, збереження та посилення існуючого рівня відносин з міжнародними фінансовими інституціями."Очікую, що новий Голова НБУ разом з урядом наблизять підписання нової програми з Міжнародним валютним фондом", – зазначив Президент України Володимир Зеленський, представляючи Голову Національного банку.Насамперед Андрій Пишний подякував Президенту України, Прем’єр-міністру України та Верховній Раді України за виявлену довіру."Також я хочу подякувати Збройним Силам України за можливість провести сьогоднішню зустріч саме в стінах Національного банку України, в центрі української столиці, після такої агресивної атаки", – зазначив Голова НБУ.Серед власних головних пріоритетів на чолі Національного банку України Андрій Пишний назвав макроекономічну стабільність в країні; ефективність макроекономічної політики; конструктивні перемовини з міжнародними партнерами; збереження стійкості банківської системи."Наступний рік буде непростим. 38 млрд дол. США – загальна потреба у фінансуванні. Його залучення – це спільна справа для усіх урядових організацій, над якою ми будемо працювати", – зазначив він.За словами Голови НБУ, дуже важливо продовжувати предметні, конструктивні перемовини з міжнародними партнерами, щоб отримати той ресурс, який сьогодні необхідний Україні, аби вистояти, перемогти і започаткувати програму відновлення."Національний банк під моїм головуванням буде впроваджувати ті системні масштабні реформи, які потрібні Україні для прискореної інтеграції в європейське співтовариство. Можу вас запевнити, щойно ми побачимо щонайменшу можливість відновлення цього реформаторського курсу, в межах якого завжди працював Національний банк, ми його продовжимо", – сказав він.Андрій Пишний також акцентував, що інституційно сильний та незалежний Національний банк є запорукою макроекономічної стабільності."І хочу вас запевнити, що команда НБУ тримала, тримає і буде тримати фінансовий фронт!", – додав Голова Національного банку.