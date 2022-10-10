За кілька годин українці зібрали понад 200 мільйонів гривень на дрони
Сьогодні, 19:28
Телеведучий та волонтер Сергій Притула разом із громадським діячем Сергієм Стерненком відреагували на ракетний обстріл відкриттям збору на дрони-камікадзе.
Про це повідомив Притула у Telegram.
"Ми планували з Сергієм Стерненком розпочати цей збір 12 жовтня, але бункерний виродок вніс свої корективи. Розпочинаємо вже. Збираємо на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV. Буде бавовна. Буде боляче", - написав він.
Українці активно долучилися до збору коштів і зібрали понад 206 мільйонів гривень менш ніж за 7 годин.
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Про це повідомив Притула у Telegram.
"Ми планували з Сергієм Стерненком розпочати цей збір 12 жовтня, але бункерний виродок вніс свої корективи. Розпочинаємо вже. Збираємо на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV. Буде бавовна. Буде боляче", - написав він.
Українці активно долучилися до збору коштів і зібрали понад 206 мільйонів гривень менш ніж за 7 годин.
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