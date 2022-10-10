За кілька годин українці зібрали понад 200 мільйонів гривень на дрони

Сергій Притула разом із громадським діячем Сергієм Стерненком відреагували на ракетний обстріл відкриттям збору на дрони-камікадзе.



Про це повідомив Притула у



"Ми планували з Сергієм Стерненком розпочати цей збір 12 жовтня, але бункерний виродок вніс свої корективи. Розпочинаємо вже. Збираємо на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV. Буде бавовна. Буде боляче", - написав він.



Українці активно долучилися до збору коштів і зібрали понад 206 мільйонів гривень менш ніж за 7 годин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Телеведучий та волонтерразом із громадським діячемвідреагували на ракетний обстріл відкриттям збору на дрони-камікадзе.Про це повідомив Притула у Telegram "Ми планували з Сергієм Стерненком розпочати цей збір 12 жовтня, але бункерний виродок вніс свої корективи. Розпочинаємо вже. Збираємо на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV. Буде бавовна. Буде боляче", - написав він.Українці активно долучилися до збору коштів і зібрали понад 206 мільйонів гривень менш ніж за 7 годин.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію