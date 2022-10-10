За кілька годин українці зібрали понад 200 мільйонів гривень на дрони

За кілька годин українці зібрали понад 200 мільйонів гривень на дрони
Телеведучий та волонтер Сергій Притула разом із громадським діячем Сергієм Стерненком відреагували на ракетний обстріл відкриттям збору на дрони-камікадзе.

Про це повідомив Притула у Telegram.

"Ми планували з Сергієм Стерненком розпочати цей збір 12 жовтня, але бункерний виродок вніс свої корективи. Розпочинаємо вже. Збираємо на українські дрони-камікадзе RAM ІІ UAV. Буде бавовна. Буде боляче", - написав він.

Українці активно долучилися до збору коштів і зібрали понад 206 мільйонів гривень менш ніж за 7 годин.


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Теги: Притула, донати, дрони-камікадзе
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