СБУ оголосила в розшук Мєдвєдєва
Сьогодні, 18:45
Служба безпеки України підтверджує, що заступника голови ради безпеки РФ і колишнього президента країни-агресора Дмитра Медведєва оголошено в розшук. Це сталося ще у березні 2022 року, на початку повномасштабної агресії РФ.
Про це інформують у пресслужбі СБУ.
Він, як і більшість членів радбезу РФ, є підозрюваним у кримінальному провадженні за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
Такі злочини караються позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років або довічно.
Також оголошено в розшук таких представників путінського режиму, як Бортніков, Володін, Золотов, Колокольцев, Матвієнко, Наришкін, Шойгу, Щоголев, Патрушев, Захарова, Конашенков та інші.
Слідчі СБУ спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора продовжують роботу із документування дій кожного рашиста, які винні у злочинах проти України, аби притягнути їх до відповідальності.
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Про це інформують у пресслужбі СБУ.
Він, як і більшість членів радбезу РФ, є підозрюваним у кримінальному провадженні за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
Такі злочини караються позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років або довічно.
Також оголошено в розшук таких представників путінського режиму, як Бортніков, Володін, Золотов, Колокольцев, Матвієнко, Наришкін, Шойгу, Щоголев, Патрушев, Захарова, Конашенков та інші.
Слідчі СБУ спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора продовжують роботу із документування дій кожного рашиста, які винні у злочинах проти України, аби притягнути їх до відповідальності.
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Коментарі 1
повідомляю він в Москві розшук можна закривати будуть ще якісь дії?
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