Дитсадки у Луцькій громаді працюватимуть у звичному режимі
Сьогодні, 17:30
Попри перехід шкіл на дистанційне навчання – дитсадки у Луцькій тергромаді працюватимуть у звичному режимі.
Про це Суспільному розповів керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар.
Таке рішення Луцька міська рада ухвалила спільно з керівниками дошкільних закладів. До звичного режиму роботи садочки повертаються завтра, 11 жовтня.
"Проте з однією ремаркою, аби батьки розуміли, що якщо є можливість лишити дітей вдома, то краще утриматися від походу садочок. Але, ми готові прийнято дітей, якщо не має куди дітей завезти аби залишити", – зазначив Віталій Бондар.
За інформацією міського департаменту освіти, дошкільні навчальні заклади зараз відвідують орієнтовно п'ять тисяч дітей.
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Про це Суспільному розповів керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар.
Таке рішення Луцька міська рада ухвалила спільно з керівниками дошкільних закладів. До звичного режиму роботи садочки повертаються завтра, 11 жовтня.
"Проте з однією ремаркою, аби батьки розуміли, що якщо є можливість лишити дітей вдома, то краще утриматися від походу садочок. Але, ми готові прийнято дітей, якщо не має куди дітей завезти аби залишити", – зазначив Віталій Бондар.
За інформацією міського департаменту освіти, дошкільні навчальні заклади зараз відвідують орієнтовно п'ять тисяч дітей.
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