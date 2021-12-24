Дитсадки у Луцькій громаді працюватимуть у звичному режимі





Про це Віталій Бондар.



Таке рішення Луцька міська рада ухвалила спільно з керівниками дошкільних закладів. До звичного режиму роботи садочки повертаються завтра, 11 жовтня.



"Проте з однією ремаркою, аби батьки розуміли, що якщо є можливість лишити дітей вдома, то краще утриматися від походу садочок. Але, ми готові прийнято дітей, якщо не має куди дітей завезти аби залишити", – зазначив Віталій Бондар.



За інформацією міського департаменту освіти, дошкільні навчальні заклади зараз відвідують орієнтовно п'ять тисяч дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Попри перехід шкіл на дистанційне навчання – дитсадки у Луцькій тергромаді працюватимуть у звичному режимі.Про це Суспільному розповів керівник міського департаменту освітиТаке рішення Луцька міська рада ухвалила спільно з керівниками дошкільних закладів. До звичного режиму роботи садочки повертаються завтра, 11 жовтня."Проте з однією ремаркою, аби батьки розуміли, що якщо є можливість лишити дітей вдома, то краще утриматися від походу садочок. Але, ми готові прийнято дітей, якщо не має куди дітей завезти аби залишити", – зазначив Віталій Бондар.За інформацією міського департаменту освіти, дошкільні навчальні заклади зараз відвідують орієнтовно п'ять тисяч дітей.

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