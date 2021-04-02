У Ковелі на тиждень закриють залізничний переїзд





Про це



Рух автомобільного транспорту тимчасово перекрили через залізничний переїзд на перехресті вулиць Тимошенка та Богдана Хмельницького до 17:00 17 жовтня.



Як зазначили в міській раді, це пов'язано з ремонтними роботами на залізничній колії, які мають забезпечити безпеку руху поїздів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Ковелі з 8:00 11 жовтня тимчасово перекриють залізничний переїзд на вулиці Брестській.Про це повідомили на сайті міської ради.Рух автомобільного транспорту тимчасово перекрили через залізничний переїзд на перехресті вулиць Тимошенка та Богдана Хмельницького до 17:00 17 жовтня.Як зазначили в міській раді, це пов'язано з ремонтними роботами на залізничній колії, які мають забезпечити безпеку руху поїздів.

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