У Ковелі на тиждень закриють залізничний переїзд

У Ковелі на тиждень закриють залізничний переїзд
У місті Ковелі з 8:00 11 жовтня тимчасово перекриють залізничний переїзд на вулиці Брестській.

Про це повідомили на сайті міської ради.

Рух автомобільного транспорту тимчасово перекрили через залізничний переїзд на перехресті вулиць Тимошенка та Богдана Хмельницького до 17:00 17 жовтня.

Як зазначили в міській раді, це пов'язано з ремонтними роботами на залізничній колії, які мають забезпечити безпеку руху поїздів.

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Теги: залізничний переїзд, Ковель
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