Росія обстріляла Україну 83 високоточними ракетами Х-101, Х-555

Росія обстріляла Україну 83 високоточними ракетами Х-101, Х-555
Росія в атаці 10 жовтня задіяла проти України високоточні ракети.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 10 жовтня, пише "Українська правда".

"Сьогодні вже маємо 83 ракети, які прилетіли по нашій державі, станом на 11.40 збито понад 43 ракети…

Робота ППО – доволі чудові показники.

Ворог застосовує високтоточні ракети Х-101, Х-555, які запускають зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону, а також ракети "Калібр" із Чорного моря, також "Іскандер", С-300 та "Торнадо", - сказав Ігнат.

За його словами, російські літаки злітають з району Астрахані залітають на північ Каспійського моря і звідти здійснюють пуски.

Речник ПС нагадав, що ракети Х-101 можуть долати відстань у 5500 кілометрів. Тому не важливо, звідки їх запускають, а важливо – як їх запускають, за яким маршрутом.

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Теги: ракети, Росія, Україна, обстріли, Х-101, Х-555
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