Росія обстріляла Україну 83 високоточними ракетами Х-101, Х-555
Сьогодні, 12:37
Росія в атаці 10 жовтня задіяла проти України високоточні ракети.
Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 10 жовтня, пише "Українська правда".
"Сьогодні вже маємо 83 ракети, які прилетіли по нашій державі, станом на 11.40 збито понад 43 ракети…
Робота ППО – доволі чудові показники.
Ворог застосовує високтоточні ракети Х-101, Х-555, які запускають зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону, а також ракети "Калібр" із Чорного моря, також "Іскандер", С-300 та "Торнадо", - сказав Ігнат.
За його словами, російські літаки злітають з району Астрахані залітають на північ Каспійського моря і звідти здійснюють пуски.
Речник ПС нагадав, що ракети Х-101 можуть долати відстань у 5500 кілометрів. Тому не важливо, звідки їх запускають, а важливо – як їх запускають, за яким маршрутом.
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Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 10 жовтня, пише "Українська правда".
"Сьогодні вже маємо 83 ракети, які прилетіли по нашій державі, станом на 11.40 збито понад 43 ракети…
Робота ППО – доволі чудові показники.
Ворог застосовує високтоточні ракети Х-101, Х-555, які запускають зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону, а також ракети "Калібр" із Чорного моря, також "Іскандер", С-300 та "Торнадо", - сказав Ігнат.
За його словами, російські літаки злітають з району Астрахані залітають на північ Каспійського моря і звідти здійснюють пуски.
Речник ПС нагадав, що ракети Х-101 можуть долати відстань у 5500 кілометрів. Тому не важливо, звідки їх запускають, а важливо – як їх запускають, за яким маршрутом.
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