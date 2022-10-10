Росія обстріляла Україну 83 високоточними ракетами Х-101, Х-555





Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 10 жовтня, пише



"Сьогодні вже маємо 83 ракети, які прилетіли по нашій державі, станом на 11.40 збито понад 43 ракети…



Робота ППО – доволі чудові показники.



Ворог застосовує високтоточні ракети Х-101, Х-555, які запускають зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону, а також ракети "Калібр" із Чорного моря, також "Іскандер", С-300 та "Торнадо", - сказав Ігнат.



За його словами, російські літаки злітають з району Астрахані залітають на північ Каспійського моря і звідти здійснюють пуски.



Речник ПС нагадав, що ракети Х-101 можуть долати відстань у 5500 кілометрів. Тому не важливо, звідки їх запускають, а важливо – як їх запускають, за яким маршрутом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія в атаці 10 жовтня задіяла проти України високоточні ракети.Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУв ефірі національного телемарафону 10 жовтня, пише "Українська правда" "Сьогодні вже маємо 83 ракети, які прилетіли по нашій державі, станом на 11.40 збито понад 43 ракети…Робота ППО – доволі чудові показники.Ворог застосовує високтоточні ракети Х-101, Х-555, які запускають зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону, а також ракети "Калібр" із Чорного моря, також "Іскандер", С-300 та "Торнадо", - сказав Ігнат.За його словами, російські літаки злітають з району Астрахані залітають на північ Каспійського моря і звідти здійснюють пуски.Речник ПС нагадав, що ракети Х-101 можуть долати відстань у 5500 кілометрів. Тому не важливо, звідки їх запускають, а важливо – як їх запускають, за яким маршрутом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію