Луцька громада забезпечена критичним запасом питної води, – Поліщук

Луцька громада забезпечена критичним запасом питної води, – Поліщук
Мер Луцька Ігор Поліщук заявив, що у громаді забезпечено критичний запас питної води, яка знаходиться в резервуаврах у різних місцях.

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

Також підприємство водопостачання забезпечено альтернативним живленням для подальшого забезпечення критичних потреб громади у воді.

Лікувальні заклади мають альтернативні джерела живлення.

"Прошу знаходитись в укриттях та не допускати паніки. Разом з тим, за можливості, наберіть воду у різні ємності для створення додаткового запасу", - сказав Поліщук.

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Теги: питна вода, Луцьк, Поліщук
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