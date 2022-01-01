Луцька громада забезпечена критичним запасом питної води, – Поліщук
Сьогодні, 12:10
Мер Луцька Ігор Поліщук заявив, що у громаді забезпечено критичний запас питної води, яка знаходиться в резервуаврах у різних місцях.
Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.
Також підприємство водопостачання забезпечено альтернативним живленням для подальшого забезпечення критичних потреб громади у воді.
Лікувальні заклади мають альтернативні джерела живлення.
"Прошу знаходитись в укриттях та не допускати паніки. Разом з тим, за можливості, наберіть воду у різні ємності для створення додаткового запасу", - сказав Поліщук.
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Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.
Також підприємство водопостачання забезпечено альтернативним живленням для подальшого забезпечення критичних потреб громади у воді.
Лікувальні заклади мають альтернативні джерела живлення.
"Прошу знаходитись в укриттях та не допускати паніки. Разом з тим, за можливості, наберіть воду у різні ємності для створення додаткового запасу", - сказав Поліщук.
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