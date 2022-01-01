У Луцьку зіткнулись два автомобілі: на місце ДТП виїжджали рятувальники. ФОТО
Сьогодні, 11:20
За минулий тиждень підрозділами пожежно-рятувальної служби області ліквідовано 14 пожеж, здійснено 9 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт, під час яких врятовано 2-є людей.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Зокрема, 9 жовтня група рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення виїжджала на ліквідацію дорожньо-транспортної пригоди, що виникла у Луцьку на вулиці Ківерцівській.
На момент аварії за участі двох легових автомобілів у них перебувало 5 людей. Працівники ДСНС провели роботи по освітленню місця події та відімкнення акумуляторів автомобілів, надавати допомогу людям не знадобилось, вони відмовились від госпітілазації.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Зокрема, 9 жовтня група рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення виїжджала на ліквідацію дорожньо-транспортної пригоди, що виникла у Луцьку на вулиці Ківерцівській.
На момент аварії за участі двох легових автомобілів у них перебувало 5 людей. Працівники ДСНС провели роботи по освітленню місця події та відімкнення акумуляторів автомобілів, надавати допомогу людям не знадобилось, вони відмовились від госпітілазації.
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