У Луцьку зіткнулись два автомобілі: на місце ДТП виїжджали рятувальники. ФОТО

За минулий тиждень підрозділами пожежно-рятувальної служби області ліквідовано 14 пожеж, здійснено 9 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт, під час яких врятовано 2-є людей.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Зокрема, 9 жовтня група рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення виїжджала на ліквідацію дорожньо-транспортної пригоди, що виникла у Луцьку на вулиці Ківерцівській.На момент аварії за участі двох легових автомобілів у них перебувало 5 людей. Працівники ДСНС провели роботи по освітленню місця події та відімкнення акумуляторів автомобілів, надавати допомогу людям не знадобилось, вони відмовились від госпітілазації.