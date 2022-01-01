«Маємо справу із терористами»: Зеленський відреагував на масовані обстріли областей України. ВІДЕО
Сьогодні, 11:13
Президент України Володимир Зеленський прокоментував масовані обстріли російської армії на території України 10 жовтня.
«Ранок важкий. Маємо справу із терористами! Десятки ракет, іранські «шахіди», - сказав він.
За слова Зеленського, росіяни мають дві мішені. Перша - це енергооб'єкти на території всієї країні. Постраждали Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житормирщина, Кіровоградщина, південь.
«Вони прагнуть паніки й хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень – люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Сьогодні будьте в укриттях. Завжди дотримуйтеся правил безпеки. І завжди памʼятайте: Україна була до того, як зʼявився цей ворог, Україна буде й після нього», - сказав президент.
В цих областях можуть бути перебої з електропостачанням. Працюють рятувальники, ППО збили вже 38 цілей.
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«Ранок важкий. Маємо справу із терористами! Десятки ракет, іранські «шахіди», - сказав він.
За слова Зеленського, росіяни мають дві мішені. Перша - це енергооб'єкти на території всієї країні. Постраждали Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житормирщина, Кіровоградщина, південь.
«Вони прагнуть паніки й хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень – люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Сьогодні будьте в укриттях. Завжди дотримуйтеся правил безпеки. І завжди памʼятайте: Україна була до того, як зʼявився цей ворог, Україна буде й після нього», - сказав президент.
В цих областях можуть бути перебої з електропостачанням. Працюють рятувальники, ППО збили вже 38 цілей.
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