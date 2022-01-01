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«Маємо справу із терористами»: Зеленський відреагував на масовані обстріли областей України. ВІДЕО

«Маємо справу із терористами»: Зеленський відреагував на масовані обстріли областей України. ВІДЕО
Президент України Володимир Зеленський прокоментував масовані обстріли російської армії на території України 10 жовтня.

«Ранок важкий. Маємо справу із терористами! Десятки ракет, іранські «шахіди», - сказав він.

За слова Зеленського, росіяни мають дві мішені. Перша - це енергооб'єкти на території всієї країні. Постраждали Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житормирщина, Кіровоградщина, південь.

«Вони прагнуть паніки й хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень – люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Сьогодні будьте в укриттях. Завжди дотримуйтеся правил безпеки. І завжди памʼятайте: Україна була до того, як зʼявився цей ворог, Україна буде й після нього», - сказав президент.

В цих областях можуть бути перебої з електропостачанням. Працюють рятувальники, ППО збили вже 38 цілей.


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Теги: обстріли, Росія, окупанти, Україна, війна
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