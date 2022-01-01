Зранку Росія випустила по Україні 75 ракет: 41 з них збила наша ППО
Сьогодні, 11:05
Країна-терорист Російська Федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО. Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян.
Однак ворожа атака триває. Закликаю всіх знаходитися в укриттях!" - наголосив Залужний.
Нагадаємо, що сьогодні, 10 жовтня, вибухи лунають одразу у кількох областях: у Вінницькій, Львівській, Миколаївській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській та інших. Росіяни влаштували масовану атаку по містах України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО. Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян.
Однак ворожа атака триває. Закликаю всіх знаходитися в укриттях!" - наголосив Залужний.
Нагадаємо, що сьогодні, 10 жовтня, вибухи лунають одразу у кількох областях: у Вінницькій, Львівській, Миколаївській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській та інших. Росіяни влаштували масовану атаку по містах України.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Рівненщині повідомляють про вибухи
Сьогодні, 11:14
Коментарі 0
Останні новини
«Маємо справу із терористами»: Зеленський відреагував на масовані обстріли областей України. ВІДЕО
Сьогодні, 11:13
На Волині п'яний чоловік зарізав брата
Сьогодні, 11:07
Зранку Росія випустила по Україні 75 ракет: 41 з них збила наша ППО
Сьогодні, 11:05
Росія вдарила по Львову: що відомо
Сьогодні, 10:41
Медіа