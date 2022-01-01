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Зранку Росія випустила по Україні 75 ракет: 41 з них збила наша ППО

Зранку Росія випустила по Україні 75 ракет: 41 з них збила наша ППО
Країна-терорист Російська Федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО. Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян.
Однак ворожа атака триває. Закликаю всіх знаходитися в укриттях!" - наголосив Залужний.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 жовтня, вибухи лунають одразу у кількох областях: у Вінницькій, Львівській, Миколаївській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській та інших. Росіяни влаштували масовану атаку по містах України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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