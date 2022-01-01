Зранку Росія випустила по Україні 75 ракет: 41 з них збила наша ППО





Про це Валерій Залужний.



"Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО. Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян.

Однак ворожа атака триває. Закликаю всіх знаходитися в укриттях!" - наголосив Залужний.



Нагадаємо, що сьогодні, 10 жовтня, вибухи лунають одразу у кількох областях: у Вінницькій, Львівській, Миколаївській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській та інших. Росіяни влаштували масовану атаку по містах України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Країна-терорист Російська Федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА.Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ"Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО. Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян.Однак ворожа атака триває. Закликаю всіх знаходитися в укриттях!" - наголосив Залужний.Нагадаємо, що сьогодні, 10 жовтня, вибухи лунають одразу у кількох областях: у Вінницькій, Львівській, Миколаївській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській та інших. Росіяни влаштували масовану атаку по містах України.

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