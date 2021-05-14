Мікрокредит: рекомендації позичальнику*





Переваги швидких кредитів







• Мінімальний термін оформлення. Буквально 15 хвилин – і гроші на вашій карті. Багато компаній працюють без вихідних.



• Без документів. Пред'являйте паспорт та отримуйте відповідь. Оформляти довідку про доходи, збирати інші папери не потрібно, що дуже зручно.



• Лояльні вимоги. Наявність офіційної роботи та стабільного джерела доходу не є обов'язковою. Кредитори схвалюють заявки різним позичальникам, питання лише у лімітах.



• Гнучкі умови повернення. Робіть пролонгацію договору або сплачуйте борг достроково без штрафів та комісій.



• Додаткові можливості. Якщо вчасно повертатимете старі позики і братимете нові, то покращите кредитну історію.



Також МФО постійним клієнтам постійно підвищують доступні ліміти з мікрокредитів. Позичальник автоматично стає учасником програми лояльності, одержує відповідні бонуси.



Нюанси, які потрібно враховувати для економії грошей

Мікропозики - це швидкі гроші до зарплати на будь-які потреби. Головні переваги стосуються швидкості та інших особливостей оформлення, мінуси є зворотним боком плюсів. Стандартна ціна позики висока, відсотки розраховують подобово. Тому, якщо хочете заощадити, беріть гроші тільки за реальної необхідності і повертайте у стислий термін, щоб уникнути переплат.



Інша рекомендація – шукайте акції, які дозволять користуватись позикою на максимально вигідних умовах. Деякі компанії дають новим клієнтам позички під 0%, інші дарують бонуси та знижки в рамках дії програми лояльності, розсилають промокоди через СМС та на електронну пошту. Такі рекламні акції – реальний спосіб зменшити свої витрати для вас.



А ось пролонгацію робити часто зовсім не вигідно. Хоча послуга зручна, робить умови співпраці з МФО максимально гнучкими, вона призводить до зайвих витрат. Натомість повернення боргу достроково в мікрокредитних компаніях доступне без комісій та штрафів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мікрофінансові компанії мають неабияку популярність, а все тому, що вони пропонують кредит онлайн на картку на вигідних умовах. Якщо гроші потрібні терміново, немає часу чекати, звертайтесь до МФО та отримуйте гроші відразу ж. Відмови, звичайно, можливі, але дають їх набагато рідше, ніж у банках. Залежно від політики роботи конкретної компанії схвалення одержують 80-95% всіх заявок, і це найвищий показник. Мікропозика – це:• Мінімальний термін оформлення. Буквально 15 хвилин – і гроші на вашій карті. Багато компаній працюють без вихідних.• Без документів. Пред'являйте паспорт та отримуйте відповідь. Оформляти довідку про доходи, збирати інші папери не потрібно, що дуже зручно.• Лояльні вимоги. Наявність офіційної роботи та стабільного джерела доходу не є обов'язковою. Кредитори схвалюють заявки різним позичальникам, питання лише у лімітах.• Гнучкі умови повернення. Робіть пролонгацію договору або сплачуйте борг достроково без штрафів та комісій.• Додаткові можливості. Якщо вчасно повертатимете старі позики і братимете нові, то покращите кредитну історію.Також МФО постійним клієнтам постійно підвищують доступні ліміти з мікрокредитів. Позичальник автоматично стає учасником програми лояльності, одержує відповідні бонуси.Мікропозики - це швидкі гроші до зарплати на будь-які потреби. Головні переваги стосуються швидкості та інших особливостей оформлення, мінуси є зворотним боком плюсів. Стандартна ціна позики висока, відсотки розраховують подобово. Тому, якщо хочете заощадити, беріть гроші тільки за реальної необхідності і повертайте у стислий термін, щоб уникнути переплат.Інша рекомендація – шукайте акції, які дозволять користуватись позикою на максимально вигідних умовах. Деякі компанії дають новим клієнтам позички під 0%, інші дарують бонуси та знижки в рамках дії програми лояльності, розсилають промокоди через СМС та на електронну пошту. Такі рекламні акції – реальний спосіб зменшити свої витрати для вас.А ось пролонгацію робити часто зовсім не вигідно. Хоча послуга зручна, робить умови співпраці з МФО максимально гнучкими, вона призводить до зайвих витрат. Натомість повернення боргу достроково в мікрокредитних компаніях доступне без комісій та штрафів.

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