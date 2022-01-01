Скільки високоточних ракет залишилося у Росії





Таку оцінку у Олексій Резніков.



За даними Міноборони, у Росії залишилося 124 ракети «Іскандер» (з 900), 272 «Калібра» (з 500), а також 213 ракет Х-101 і Х-555 (з 444).



«Демілітаризація Росії. Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об'єктів України, держава-агресор знижує свої можливості щодо завдання ударів по військових об'єктах. Два висновки: військова поразка Росії неминуча; Росія – терористична держава», – прокоментував Резніков.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 12 жовтня у Росії залишилося 609 високоточних ракет із 1 тисячі 844, які були на початку повномасштабного вторгнення.Таку оцінку у Twitter оприлюднив міністр оборони УкраїниЗа даними Міноборони, у Росії залишилося 124 ракети «Іскандер» (з 900), 272 «Калібра» (з 500), а також 213 ракет Х-101 і Х-555 (з 444).«Демілітаризація Росії. Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об'єктів України, держава-агресор знижує свої можливості щодо завдання ударів по військових об'єктах. Два висновки: військова поразка Росії неминуча; Росія – терористична держава», – прокоментував Резніков.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію