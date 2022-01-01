Скільки високоточних ракет залишилося у Росії
Сьогодні, 13:34
Станом на 12 жовтня у Росії залишилося 609 високоточних ракет із 1 тисячі 844, які були на початку повномасштабного вторгнення.
Таку оцінку у Twitter оприлюднив міністр оборони України Олексій Резніков.
За даними Міноборони, у Росії залишилося 124 ракети «Іскандер» (з 900), 272 «Калібра» (з 500), а також 213 ракет Х-101 і Х-555 (з 444).
«Демілітаризація Росії. Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об'єктів України, держава-агресор знижує свої можливості щодо завдання ударів по військових об'єктах. Два висновки: військова поразка Росії неминуча; Росія – терористична держава», – прокоментував Резніков.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Таку оцінку у Twitter оприлюднив міністр оборони України Олексій Резніков.
За даними Міноборони, у Росії залишилося 124 ракети «Іскандер» (з 900), 272 «Калібра» (з 500), а також 213 ракет Х-101 і Х-555 (з 444).
«Демілітаризація Росії. Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об'єктів України, держава-агресор знижує свої можливості щодо завдання ударів по військових об'єктах. Два висновки: військова поразка Росії неминуча; Росія – терористична держава», – прокоментував Резніков.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Мікрокредит: рекомендації позичальнику*
Сьогодні, 13:52
Росія обстрілює Харківщину
Сьогодні, 13:50
Скільки високоточних ракет залишилося у Росії
Сьогодні, 13:34
«Це був нерівний бій»: вдова загиблого льотчика з Луцька просить надати чоловіку звання Героя України
Сьогодні, 13:05
Медіа