Скільки високоточних ракет залишилося у Росії

Скільки високоточних ракет залишилося у Росії
Станом на 12 жовтня у Росії залишилося 609 високоточних ракет із 1 тисячі 844, які були на початку повномасштабного вторгнення.

Таку оцінку у Twitter оприлюднив міністр оборони України Олексій Резніков.

За даними Міноборони, у Росії залишилося 124 ракети «Іскандер» (з 900), 272 «Калібра» (з 500), а також 213 ракет Х-101 і Х-555 (з 444).

«Демілітаризація Росії. Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об'єктів України, держава-агресор знижує свої можливості щодо завдання ударів по військових об'єктах. Два висновки: військова поразка Росії неминуча; Росія – терористична держава», – прокоментував Резніков.
Скільки високоточних ракет залишилося у Росії

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Теги: Росія, високоточні ракети, Резніков
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