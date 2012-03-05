За місяць яйця подорожчали майже удвічі





Про це пише



Така проблема виникла в торговельних мережах по всій Україні, адже найбільші постачальники яєць почали стрімко підвищувати ціни на свою продукцію.



Мережі супермаркетів переконують – про дефіцит яєць не йдеться, але скорочення пропозиції вже призвело до зростання 70-80 грн за десяток.



На українському ринку працює близько десятка виробників яєць, проте левова частина приходиться на двох гравців. Найбільший з них – "Авангард", який входить в агрохолдинг "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, і представлений брендом "Квочка".



Другий за обсягами виробництва яєць – ТОВ "Ясенсвіт", яка реалізує продукцію під однойменною маркою та є частиною групи компаній Ovostar Union.



Як розповідають ритейлери, декілька тижнів тому постачальники яєць почали стрімко підвищувати гуртові ціни на цю продукцію – на понад 60%. Як наслідок, мережі були змушені відповідно підвищити й цінники. Таким чином ціна десятка яєць у магазинах з 32 грн наприкінці серпня зросла до 70 грн на початок жовтня.



У Міністерстві агрополітики пояснюють, що на зростання вартості яєць передусім вплинуло скорочення пропозиції продукції через повномасштабну війну. Так, через бойові дії припинили свою діяльність та значно скоротили виробництво такі підприємства як "Дмитрівська птахофабрика" на Донеччині та філія "Богодухівської птахофабрики" на Харківщині.



Крім того, на тимчасово окупованій Херсонщині знаходиться птахокомплекс "Чорнобаївський" (входить в "Авангард"), який був одним з найбільших виробників яєць в Україні, кажуть в "Союзі птахівників України". "Авангард" також втратив своє поголів’я курей та потужності й в інших областях.



"На окупованих територіях залишилось ще декілька потужних виробників, інші знаходяться на лінії бойових дій або постраждали на деокупованих територіях. За нашими підрахунками, внаслідок цього втрачено близько 20% промислового виробництва яєць", – розповідає директор Союзу птахівників України Сергій Карпенко.



Крім прямих наслідків російської агресії на вартість яєць вплинули наступні фактори.



Перший – сезонність. Влітку виробництво яєць з боку домогосподарств традиційно зростає, тож зі збільшенням пропозиції ціни на них падають. Восени – навпаки – зростають.



Другий фактор – економічні проблеми. Через війну суттєво зросла вартість виробництва, внаслідок чого підприємства були змушені позапланово позбуватись поголів’я курей-несучок та почали пропускати посадки птиці. Також частково призупинили інкубацію яйця для отримання молодняку птиці.



Третій – дороге виробництво. Після деблокади портів ціни на зернові на внутрішньому ринку зросли, а вони формують вартість комбікорму, на яку припадає 65-70% собівартості яйця. До зростання виробничих витрат доклалося коригування офіційного курсу гривні.



Четвертий фактор – логістика. Подорожчання енергоносіїв для промислових споживачів збільшили вартість логістичних витрат.



Проте, за словами Сергія Карпенка, з червня ситуація з оновленням поголів’я курей значно покращилась, виробники на деокупованих територіях почали відновлювати виробництво, а на інших територіях – збільшувати посадки.



Що буде далі з цінами



Як зауважив директор Союзу птахівників України, вже в жовтні очікується збільшення виробництва яєць та цінова стабілізація на ринку, а в листопаді – зниження відпускних цін. У Мінагрополітики називають схожі терміни: наприкінці жовтня – на початку листопада ціна має піти на спад і стабілізується.



Проте гравці на ринку називають дещо довший час, потрібний для внормування ситуації – до кінця року.



Оскільки стрімке подорожчання продукції може викликати сумніви в тому, чи справді для цього є підстави, на проблему звернули увагу в Антимонопольному комітеті (АМКУ). Проте, там кажуть, що до АМКУ не надходило скарг чи звернень щодо підвищення вартості яєць на внутрішньому ринку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ціни на яйця злетіли – 50-70 гривень за десяток. За останній місяць вонии зросли більше ніж вдвічі. Подекуди споживачі взагалі не могли їх придбати – відповідні прилавки магазинів виявилися пустими.Про це пише Економічна правда. Така проблема виникла в торговельних мережах по всій Україні, адже найбільші постачальники яєць почали стрімко підвищувати ціни на свою продукцію.Мережі супермаркетів переконують – про дефіцит яєць не йдеться, але скорочення пропозиції вже призвело до зростання 70-80 грн за десяток.На українському ринку працює близько десятка виробників яєць, проте левова частина приходиться на двох гравців. Найбільший з них – "Авангард", який входить в агрохолдинг "Укрлендфармінг", і представлений брендом "Квочка".Другий за обсягами виробництва яєць – ТОВ "Ясенсвіт", яка реалізує продукцію під однойменною маркою та є частиною групи компаній Ovostar Union.Як розповідають ритейлери, декілька тижнів тому постачальники яєць почали стрімко підвищувати гуртові ціни на цю продукцію – на понад 60%. Як наслідок, мережі були змушені відповідно підвищити й цінники. Таким чином ціна десятка яєць у магазинах з 32 грн наприкінці серпня зросла до 70 грн на початок жовтня.У Міністерстві агрополітики пояснюють, що на зростання вартості яєць передусім вплинуло скорочення пропозиції продукції через повномасштабну війну. Так, через бойові дії припинили свою діяльність та значно скоротили виробництво такі підприємства як "Дмитрівська птахофабрика" на Донеччині та філія "Богодухівської птахофабрики" на Харківщині.Крім того, на тимчасово окупованій Херсонщині знаходиться птахокомплекс "Чорнобаївський" (входить в "Авангард"), який був одним з найбільших виробників яєць в Україні, кажуть в "Союзі птахівників України". "Авангард" також втратив своє поголів’я курей та потужності й в інших областях."На окупованих територіях залишилось ще декілька потужних виробників, інші знаходяться на лінії бойових дій або постраждали на деокупованих територіях. За нашими підрахунками, внаслідок цього втрачено близько 20% промислового виробництва яєць", – розповідає директор Союзу птахівників України Сергій Карпенко.Крім прямих наслідків російської агресії на вартість яєць вплинули наступні фактори.– сезонність. Влітку виробництво яєць з боку домогосподарств традиційно зростає, тож зі збільшенням пропозиції ціни на них падають. Восени – навпаки – зростають.– економічні проблеми. Через війну суттєво зросла вартість виробництва, внаслідок чого підприємства були змушені позапланово позбуватись поголів’я курей-несучок та почали пропускати посадки птиці. Також частково призупинили інкубацію яйця для отримання молодняку птиці.– дороге виробництво. Після деблокади портів ціни на зернові на внутрішньому ринку зросли, а вони формують вартість комбікорму, на яку припадає 65-70% собівартості яйця. До зростання виробничих витрат доклалося коригування офіційного курсу гривні.– логістика. Подорожчання енергоносіїв для промислових споживачів збільшили вартість логістичних витрат.Проте, за словами Сергія Карпенка, з червня ситуація з оновленням поголів’я курей значно покращилась, виробники на деокупованих територіях почали відновлювати виробництво, а на інших територіях – збільшувати посадки.Як зауважив директор Союзу птахівників України, вже в жовтні очікується збільшення виробництва яєць та цінова стабілізація на ринку, а в листопаді – зниження відпускних цін. У Мінагрополітики називають схожі терміни: наприкінці жовтня – на початку листопада ціна має піти на спад і стабілізується.Проте гравці на ринку називають дещо довший час, потрібний для внормування ситуації – до кінця року.Оскільки стрімке подорожчання продукції може викликати сумніви в тому, чи справді для цього є підстави, на проблему звернули увагу в Антимонопольному комітеті (АМКУ). Проте, там кажуть, що до АМКУ не надходило скарг чи звернень щодо підвищення вартості яєць на внутрішньому ринку.

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