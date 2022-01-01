На Донбасі загинув лучанин Юрій Головач

Головач Юрій Сергійович.



Про це Ігор Поліщук.



Юрія призвали на військову службу по мобілізації 14 червня року до складу військової частини на посаду старшого водія мінометної групи взводу вогневої підтримки 1 стрілецької роти.



Старший солдат Головач Юрій Сергійович загинув 2 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Терни Донецької області.



Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!

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