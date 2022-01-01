Контрнаступ ЗСУ триватиме всю зиму, – Пентагон





Про це повідомляє



У Міноборони США очікують, що контрнаступ наших захисників триватиме упродовж всієї зими. Про це на брифінгу заявив очільник Пентагону Ллойд Остін.



Ситуація на полі бою залишається динамічною, підкреслив Остін. Та зазначив, що світ бачить, наскільки ефективно українські воїни працюють на Сході та Півдні. Зокрема, як наші воїни звільняють тимчасово окуповані Росією території. Тому Пентагон сподівається, що успішний контрнаступ триватиме і під час холодів.



Ллойд Остін підкреслив, що зима завжди є складним викликом у питанні бойових дій. Втім, міжнародні партнери зроблять усе можливе, аби допомогти Україні захистити свій суверенітет.



"Я очікую, що Україна продовжуватиме робити все можливе протягом зими, щоб повернути свою територію та бути ефективною на полі бою. І ми зробимо все можливе, щоб переконатися, що у них (українських військових – 24 канал) є все, що потрібно для ефективності", – зазначив очільник Пентагону.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські воїни продовжують успішний контрнаступ. Лише за 10 днів деокупували понад 1000 квадратних кілометрів на Херсонщині. Міжнародні партнери запевняють, що зроблять усе можливе, аби Україна подолала ворога.Про це повідомляє 24 канал. У Міноборони США очікують, що контрнаступ наших захисників триватиме упродовж всієї зими. Про це на брифінгу заявив очільник ПентагонуСитуація на полі бою залишається динамічною, підкреслив Остін. Та зазначив, що світ бачить, наскільки ефективно українські воїни працюють на Сході та Півдні. Зокрема, як наші воїни звільняють тимчасово окуповані Росією території. Тому Пентагон сподівається, що успішний контрнаступ триватиме і під час холодів.Ллойд Остін підкреслив, що зима завжди є складним викликом у питанні бойових дій. Втім, міжнародні партнери зроблять усе можливе, аби допомогти Україні захистити свій суверенітет."Я очікую, що Україна продовжуватиме робити все можливе протягом зими, щоб повернути свою територію та бути ефективною на полі бою. І ми зробимо все можливе, щоб переконатися, що у них (українських військових – 24 канал) є все, що потрібно для ефективності", – зазначив очільник Пентагону.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію