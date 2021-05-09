У місті на Волині з'явилося нове відділення «Укрпошти»





Про це



Побував на відкритті оновленого відділення «Укрпошти» міський голова Борис Карпус.



«"Попит є!" – кажуть працівники. Тому розвиваються та оновлюють відділення. Найпопулярніша послуга – відправлення посилок і оплата комуналки. Наприклад, у 15-му мікрорайоні мешкає чимало художників-переселенців. Вони співпрацюють з відомими міжнародними інтернет-магазинами й продають там свої роботи, – повідомляють у мерії. – «Укрпошта» пішла назустріч і відкрила окреме відділення. З’явився попит – з’явилася пропозиція», - йдеться у повідомленні.



При нагоді міський голова побував у відділенні біля центрального ринку. Тут теж нещодавно зробили ремонт.



Борис Карпус побажав успішної роботи поштовикам та подякував за новеньку марку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Послуги «Укрпошти» стали доступніші для мешканців 15-го мікрорайону Нововолинська. Це вже друге сучасне відділення у громаді. Минулого року запрацював філіал у Благодатному.Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.Побував на відкритті оновленого відділення «Укрпошти» міський голова«"Попит є!" – кажуть працівники. Тому розвиваються та оновлюють відділення. Найпопулярніша послуга – відправлення посилок і оплата комуналки. Наприклад, у 15-му мікрорайоні мешкає чимало художників-переселенців. Вони співпрацюють з відомими міжнародними інтернет-магазинами й продають там свої роботи, – повідомляють у мерії. – «Укрпошта» пішла назустріч і відкрила окреме відділення. З’явився попит – з’явилася пропозиція», - йдеться у повідомленні.При нагоді міський голова побував у відділенні біля центрального ринку. Тут теж нещодавно зробили ремонт.Борис Карпус побажав успішної роботи поштовикам та подякував за новеньку марку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію