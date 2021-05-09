У місті на Волині з'явилося нове відділення «Укрпошти»

У місті на Волині з'явилося нове відділення «Укрпошти»
Послуги «Укрпошти» стали доступніші для мешканців 15-го мікрорайону Нововолинська. Це вже друге сучасне відділення у громаді. Минулого року запрацював філіал у Благодатному.

Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.

Побував на відкритті оновленого відділення «Укрпошти» міський голова Борис Карпус.

«"Попит є!" – кажуть працівники. Тому розвиваються та оновлюють відділення. Найпопулярніша послуга – відправлення посилок і оплата комуналки. Наприклад, у 15-му мікрорайоні мешкає чимало художників-переселенців. Вони співпрацюють з відомими міжнародними інтернет-магазинами й продають там свої роботи, – повідомляють у мерії. – «Укрпошта» пішла назустріч і відкрила окреме відділення. З’явився попит – з’явилася пропозиція», - йдеться у повідомленні.

При нагоді міський голова побував у відділенні біля центрального ринку. Тут теж нещодавно зробили ремонт.

Борис Карпус побажав успішної роботи поштовикам та подякував за новеньку марку.

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Теги: Нововолинськ, «Укрпошта», Борис Карпус
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