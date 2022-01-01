Житло українців можуть відновлювати за гроші Росії, Кабмін готує механізм
Сьогодні, 06:31
Кабінет міністрів України напрацьовує механізм, щоб конфісковані російські активи використати для відновлення житла людей.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Уряд планує створити в рамках державного бюджету на 2023 рік Фонд оперативного відновлення, куди міжнародні донори матимуть змогу спрямовувати кошти, а також куди зможе перераховуватися прибуток низки державних підприємств. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 9 серпня.
«Уряд почав роботу над державним бюджетом на 2023 рік. Чітко визначаємо, що це буде бюджет воєнної економіки, де пріоритетом залишається армія та безпека. При цьому Кабінет Міністрів передбачає збереження виплат за всіма соціальними програмами», — підкреслив Денис Шмигаль.
Прем’єр-міністр наголосив, що макроекономічна стабільність держави — один із надважливих пріоритетів держави. Крім того, Уряд опрацьовує можливість того, аби конфісковані російські активи та ресурси перш за все були спрямовані саме на відновлення житла людей.
Прем’єр-міністр: У межах держбюджету на 2023 рік плануємо створити Фонд оперативного відновленняПрем’єр-міністр: У межах держбюджету на 2023 рік плануємо створити Фонд оперативного відновлення
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Про це повідомляє Урядовий портал.
Уряд планує створити в рамках державного бюджету на 2023 рік Фонд оперативного відновлення, куди міжнародні донори матимуть змогу спрямовувати кошти, а також куди зможе перераховуватися прибуток низки державних підприємств. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 9 серпня.
«Уряд почав роботу над державним бюджетом на 2023 рік. Чітко визначаємо, що це буде бюджет воєнної економіки, де пріоритетом залишається армія та безпека. При цьому Кабінет Міністрів передбачає збереження виплат за всіма соціальними програмами», — підкреслив Денис Шмигаль.
Прем’єр-міністр наголосив, що макроекономічна стабільність держави — один із надважливих пріоритетів держави. Крім того, Уряд опрацьовує можливість того, аби конфісковані російські активи та ресурси перш за все були спрямовані саме на відновлення житла людей.
Прем’єр-міністр: У межах держбюджету на 2023 рік плануємо створити Фонд оперативного відновленняПрем’єр-міністр: У межах держбюджету на 2023 рік плануємо створити Фонд оперативного відновлення
Версія для друку
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