Окупанти змушують херсонців платити їм за комунпослуги, які надає Україна

Окупанти змушують херсонців платити їм за комунпослуги, які надає Україна
Російські окупанти вимагають у херсонців платити їм за комунальні послуги, зокрема, за енергоносії, які надає Україна.

Про це сказав радник міського голови Херсона Роман Головня в ефірі телемарафону, пише УНІАН.

За його словами, окупанти хочуть, щоб мешканці платили комунальні послуги на їх рахунки.

"Не дивлячись ні на що наша держава продовжує постачати на окуповані території енергоносії. Окупанти їх крадуть та виманюють з людей ті рублі, які вони їм роздали", - сказав він.

Головня зазначив, що запит на евакуацію з Херсону складає близько 20 тисяч населення.

За словами радника міського голови, дуже багато випадків, коли окупанти забирають у місцевих мешканців квартири, будинки, човни та автомобілі.

"Відбувається масове мародерство, окупантів заселяють в приватне житло. Туди заселяються військові і структури поліції, які приїжають для контролю. Це спецслужби з сім’ями і представники "ЛДНР" із сім’ями", - сказав Головня.

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Теги: Харківщина, окупанти, комунпослуги
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