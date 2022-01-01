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Росія створила новий армійський корпус для війни в Україні, – британська розвідка

Росія створила новий армійський корпус для війни в Україні, – британська розвідка
У британській розвідці вважають, що Росія створила велике формування сухопутних військ для продовження війни в Україні.

Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії, пише Суспільне.

У відомстві зазначили, що російські командири, швидше за все, і надалі стикатимуться з конкурентними оперативними пріоритетами посилення наступу на Донбасі та зміцнення оборони проти очікуваних українських контратак на півдні.

"Щоб підтримати операцію в Україні, Росія майже напевно створила нове велике формування сухопутних сил, 3-й армійський корпус (3 АК), базований у Муліно, у Нижньогородській області на схід від Москви", — йдеться у повідомленні.

У розвідці припускають, що Росія, ймовірно, планує доукомплектувати значну частину 3-го AК новосформованими "добровольчими" батальйонами, які створюються по всій країні.

"Російські регіональні політики підтвердили, що потенційним новобранцям 3-го AК пропонуються вигідні грошові бонуси, коли вони відправляються в Україну. До набору приймаються чоловіки до 50 років і тільки з середньою освітою", — повідомили в МО Британії.

Зазначається, що російський армійський корпус зазвичай складається з 15-20 тис. військовослужбовців.

"Але Росії, ймовірно, буде важко довести 3-1 АК до цієї кількості, враховуючи дуже обмежений рівень народного ентузіазму щодо добровільної участі в боях в Україні. Ефект 3-го AК навряд чи буде вирішальним для війни в Україні", — зазначили у британській розвідці.

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Теги: Росія, Україна, війна
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