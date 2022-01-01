Окупанти масово вивозять родини з Херсону

Окупанти масово вивозять родини з Херсону
Ситуація на Херсонщині стабільно напружена. Тривають активні бойові дії. Багато сіл, що знаходяться біля лінії фронту, потерпають від постійних обстрілів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

На Херсонщині окупанти публічно обговорюють проведення фейкового референдуму. Вони “залякують” місцевих "проблемами" у разі ігнорування так званого "референдуму".

"Внаслідок нещодавніх ударів ЗСУ по Антонівському та Каховському мостах в окупантів почалася паніка. Вчора Антонівський міст був оточений з обох боків, місцевих жителів не допускали. Також через ці події почався масовий вивіз родин військових рф, які жили у Херсоні", - йдеться у повідомленні Янушевича.

Також окупанти намагаються створити картинку початку навчального року в захоплених освітніх закладах Херсонщини. Від тактики терору вони перейшли до підкупу. Батькам, які погодяться віддати своїх дітей до захоплених шкіл, пропонують щомісячно платити 4 тис. грн.

Окупаційна влада збільшила кількість пунктів видачі “грошової допомоги” на Херсонщині. Це робиться для збору особистої інформації місцевих.

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Теги: Херсон, війна, росія
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