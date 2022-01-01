ЗСУ знищили за добу 300 рашистів, а в окупованому Криму – «бавовна»: добрі новини від ВолиньPost за 9 серпня

ЗСУ знищили за добу 300 рашистів, а в окупованому Криму – «бавовна»: добрі новини від ВолиньPost за 9 серпня
Уже сто шістдесят сьому добу Збройні сили України борються за незалежність держави, а наш неймовірний народ продовжує всіляко допомагати та надихати.

У рубриці Добрі новини від ВолиньPost нагадуємо про успіхи української армії і про тих чудових людей, які зробили свій вклад для нашої спільної мети – перемоги над загарбником.

Сьогодні, 9 серпня, ми писали про таке:

Пентагон оцінює загальні втрати РФ в Україні у 70-80 тисяч

"Я думаю, що можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, зазнали 70 або 80 тисяч втрат менш ніж за шість місяців. Зараз ідеться разом про вбитих у бою та поранених у бою, це число може бути трохи нижчим чи трохи вищим, але я думаю, що порядок чисел приблизно такий", – зазначив заступник міністра оборони США з питань політики Колін Каль.

Представник Пентагону додав, що кількість втрат з боку російських військ є значною, якщо врахувати, що Росія "не досягла жодної з цілей Владіміра Путіна" після вторгнення в Україну наприкінці лютого.

Колектив ліцею на Волині виготовив та передав на фронт сотню сонячних зарядних пристроїв

У ліцеї №11 у Ковелі уже четвертий місяць виготовляють зарядні пристрої для ЗСУ, які працюють завдяки сонячній енергії. До того ж, їх дуже потребують воїни.

Для виготовлення пластикових деталей придбали 3D-принтер. Вчитель трудового навчання Роман Понедільник, фізичної культури Роман Жук та інженер комп’ютерних класів Віталій Мельничук перетворюють панелі в зарядні пристрої.

Вчителі обслуговуючої праці Тамара Хавіна та Світлана Олексюк шиють для них переносні сумки.

Росія втратила за добу 300 військових, – Генштаб

Мінус 300 рашистів за добу! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 42640 (+300) осіб,
танків ‒ 1817 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 4076 (+6) од,
артилерійських систем – 964 (+4) од,
РСЗВ - 261 (+0) од,
засобів ППО - 133 (+1) од,
літаків – 223 (+0) од,
гелікоптерів – 193 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 757 (+3),
крилатих ракет - 185 (+3),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2998 (+5) од,
спеціальної техніки - 87 (+1).

Приганяють та ремонтують: волинські волонтери передали військовим ще шість авто

Уже не вперше волонтери із Рожища передають військовим автівки. Цього разу відправили шість автомобілів, які напередодні пригнали з Європи та підрихтували. Машини, які повезли в зону бойових дій, наповнили харчами, засобами гігієни, одягом.

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Втрати української армії зменшилися втричі, – Подоляк

"Сьогодні кількість втрат зменшується, по-перше, тому, що по логістичних центрах російської армії дуже ефективно працюють наші РСЗВ. По-друге, йде передислокація російської армії по всій лінії фронту. І третє - наші вже пристосувалися до тактики російської армії і більш мобільно, більш ефективно обороняються", - заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Натомість втрати збільшувалися через перехід на другий етап війни.

Воїни волинської бригади захопили ворожу БМП. ФОТО

Воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого захопили ворожу БМП.

"Твій загадково-щасливий погляд, коли щойно взяли з побратимами ворожу БМП, а ти вже маєш новий «невеличкий» план ліквідації чергової партії ворога… Інтрига мусить бути! Князівські воїни долають, здобувають, перемагають! Все буде – Україна!", - йдеться в дописі бригади у фейсбуці.

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У Криму пролунали вибухи на військовому аеродромі

Сьогодні пролунали вибухи на військовому аеродромі у Новофедорівці в Сакському районі Криму, окупованого Росією. Зауважимо, що з цього аеродрому зазвичай злітають літаки, які атакують ракетами південь України. Тож така "бавовна" нам до душі!

Невдовзі в мережі опублікували кадри наслідків вибухів на аеродромі «Саки» в Криму. ВІДЕО

На військовому аеродромі "Саки", що розташований у Новофедорівці в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Міноборони держави-окупантки заявило про те, що там сталась "детонація боєприпасів". У мережі уже публікують наслідки потужних вибухів.

Лучанин отримав «Медичний Оскар»

У День великомученика Пантелеймона 23 найкращих медиків України нагородили «Орденом Святого Пантелеймона». Серед нагороджених був і представник Луцька.

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