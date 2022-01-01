ЗСУ знищили за добу 300 рашистів, а в окупованому Криму – «бавовна»: добрі новини від ВолиньPost за 9 серпня

Уже сто шістдесят сьому добу Збройні сили України борються за незалежність держави, а наш неймовірний народ продовжує всіляко допомагати та надихати.У рубрицінагадуємо про успіхи української армії і про тих чудових людей, які зробили свій вклад для нашої спільної мети – перемоги над загарбником."Я думаю, що можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, зазнали 70 або 80 тисяч втрат менш ніж за шість місяців. Зараз ідеться разом про вбитих у бою та поранених у бою, це число може бути трохи нижчим чи трохи вищим, але я думаю, що порядок чисел приблизно такий", – зазначив заступник міністра оборони США з питань політикиПредставник Пентагону додав, що кількість втрат з боку російських військ є значною, якщо врахувати, що Росія "не досягла жодної з цілей Владіміра Путіна" після вторгнення в Україну наприкінці лютого.У ліцеї №11 у Ковелі уже четвертий місяць виготовляють зарядні пристрої для ЗСУ, які працюють завдяки сонячній енергії. До того ж, їх дуже потребують воїни.Для виготовлення пластикових деталей придбали 3D-принтер. Вчитель трудового навчання, фізичної культурита інженер комп’ютерних класівперетворюють панелі в зарядні пристрої.Вчителі обслуговуючої праціташиють для них переносні сумки.Мінус 300 рашистів за добу! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.08 орієнтовно склали:особового складу - близько 42640 (+300) осіб,танків ‒ 1817 (+6) од,бойових броньованих машин ‒ 4076 (+6) од,артилерійських систем – 964 (+4) од,РСЗВ - 261 (+0) од,засобів ППО - 133 (+1) од,літаків – 223 (+0) од,гелікоптерів – 193 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 757 (+3),крилатих ракет - 185 (+3),кораблів/катерів - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2998 (+5) од,спеціальної техніки - 87 (+1).Уже не вперше волонтери із Рожища передають військовим автівки. Цього разу відправили шість автомобілів, які напередодні пригнали з Європи та підрихтували. Машини, які повезли в зону бойових дій, наповнили харчами, засобами гігієни, одягом."Сьогодні кількість втрат зменшується, по-перше, тому, що по логістичних центрах російської армії дуже ефективно працюють наші РСЗВ. По-друге, йде передислокація російської армії по всій лінії фронту. І третє - наші вже пристосувалися до тактики російської армії і більш мобільно, більш ефективно обороняються", - заявив радник керівника Офісу президентаНатомість втрати збільшувалися через перехід на другий етап війни.Воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого захопили ворожу БМП."Твій загадково-щасливий погляд, коли щойно взяли з побратимами ворожу БМП, а ти вже маєш новий «невеличкий» план ліквідації чергової партії ворога… Інтрига мусить бути! Князівські воїни долають, здобувають, перемагають! Все буде – Україна!", - йдеться в дописі бригади у фейсбуці.Сьогодні пролунали вибухи на військовому аеродромі у Новофедорівці в Сакському районі Криму, окупованого Росією. Зауважимо, що з цього аеродрому зазвичай злітають літаки, які атакують ракетами південь України. Тож така "бавовна" нам до душі!На військовому аеродромі "Саки", що розташований у Новофедорівці в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Міноборони держави-окупантки заявило про те, що там сталась "детонація боєприпасів". У мережі уже публікують наслідки потужних вибухів.У День великомученика Пантелеймона 23 найкращих медиків України нагородили «Орденом Святого Пантелеймона». Серед нагороджених був і представник Луцька.