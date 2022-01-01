Волинська тероборона попереджає жителів прикордоння про мінування лісів

Волинська тероборона попереджає жителів прикордоння про мінування лісів
Командування 100 окремої бригади ТрО попередило волинян, які мешкають у прикордонних з Білоруссю населених пунктах, про мінування.

Про це йдеться на сторінці бригади.

Волинян просять бути обережними при відвідуванні лісних масивів, виїзді на узбіччя доріг, тощо.

"Відповідними підрозділами нашої бригади був здійснений комплекс інженерних загороджень, включаючи мінні у зв'язку з загрозою вторгнення з території Республіки Білорусь", - йдеться у дописі на сторінці бригади тероорони.

Місця таких загороджень марковані покажчиками "Небезпечно міни!".

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Теги: тероборона, мінування, Волинь, кордон
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