Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 серпня





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За даними сайту, температура повітря зранку не перевищуватиме показника 15°С, вдень коливатиметься між позначками 20 - 23 °С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 21°С - 17°С.



У Волинській області працівники Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують мінливу хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий дощ.



Вітер північний-східний, 5-10 м/с. Температура вночі10-15° тепла, вдень 21-26° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ясному ранку 10 серпня прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Луцьку до самого вечора. Удень очікується дощ із грозою, ввечері - дощ.Про це повідомляє Sinoptik.За даними сайту, температура повітря зранку не перевищуватиме показника 15°С, вдень коливатиметься між позначками 20 - 23 °С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 21°С - 17°С.У Волинській області працівники Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують мінливу хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий дощ.Вітер північний-східний, 5-10 м/с. Температура вночі10-15° тепла, вдень 21-26° тепла.

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