За добу ЗСУ ліквідували 150 окупантів та ворожий вертоліт





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.08 орієнтовно склали:



особового складу - близько 43900 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1880 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 4152 (+11) од,

артилерійських систем – 989 (+4) од,

РСЗВ - 263 (+2) од,

засоби ППО - 136 (+0) од,

літаків – 233 (+0) од,

гелікоптерів – 196 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 790 (+3),

крилаті ракети - 190 (+3),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3049 (+5) од,

спеціальна техніка - 92 (+0).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби Збройні сили України ліквідували 150 окупантів.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.08 орієнтовно склали:особового складу - близько 43900 (+150) осіб ліквідовано,танків ‒ 1880 (+4) од,бойових броньованих машин ‒ 4152 (+11) од,артилерійських систем – 989 (+4) од,РСЗВ - 263 (+2) од,засоби ППО - 136 (+0) од,літаків – 233 (+0) од,гелікоптерів – 196 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 790 (+3),крилаті ракети - 190 (+3),кораблі /катери - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 3049 (+5) од,спеціальна техніка - 92 (+0).Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію