За добу ЗСУ ліквідували 150 окупантів та ворожий вертоліт
Сьогодні, 09:33
Минулої доби Збройні сили України ліквідували 150 окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.08 орієнтовно склали:
особового складу - близько 43900 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1880 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 4152 (+11) од,
артилерійських систем – 989 (+4) од,
РСЗВ - 263 (+2) од,
засоби ППО - 136 (+0) од,
літаків – 233 (+0) од,
гелікоптерів – 196 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 790 (+3),
крилаті ракети - 190 (+3),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3049 (+5) од,
спеціальна техніка - 92 (+0).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.08 орієнтовно склали:
особового складу - близько 43900 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1880 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 4152 (+11) од,
артилерійських систем – 989 (+4) од,
РСЗВ - 263 (+2) од,
засоби ППО - 136 (+0) од,
літаків – 233 (+0) од,
гелікоптерів – 196 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 790 (+3),
крилаті ракети - 190 (+3),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3049 (+5) од,
спеціальна техніка - 92 (+0).
Дані уточнюються.
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