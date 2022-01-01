 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

За добу ЗСУ ліквідували 150 окупантів та ворожий вертоліт

За добу ЗСУ ліквідували 150 окупантів та ворожий вертоліт
Минулої доби Збройні сили України ліквідували 150 окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 43900 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1880 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 4152 (+11) од,
артилерійських систем – 989 (+4) од,
РСЗВ - 263 (+2) од,
засоби ППО - 136 (+0) од,
літаків – 233 (+0) од,
гелікоптерів – 196 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 790 (+3),
крилаті ракети - 190 (+3),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3049 (+5) од,
спеціальна техніка - 92 (+0).

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Цієї ночі був один із наймасованіших обстрілів Харкова, – ОВА
Сьогодні, 09:45
На Донеччині від ворожого обстрілу загинув воїн з Волині Андрій Глинюк
Сьогодні, 09:12
На Волинському напрямку Білорусь проводить тренування зі зв’язку, – Генштаб
Сьогодні, 09:01
Справа MH17: суд у Нідерландах оголосить вирок 17 листопада
15 серпень, 17:40
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Цієї ночі був один із наймасованіших обстрілів Харкова, – ОВА
Сьогодні, 09:45
За добу ЗСУ ліквідували 150 окупантів та ворожий вертоліт
Сьогодні, 09:33
Курс валют у Луцьку 16 серпня
Сьогодні, 09:25
На Донеччині від ворожого обстрілу загинув воїн з Волині Андрій Глинюк
Сьогодні, 09:12
На Волинському напрямку Білорусь проводить тренування зі зв’язку, – Генштаб
Сьогодні, 09:01
Схожі новини
Цієї ночі був один із наймасованіших обстрілів Харкова, – ОВА Цієї ночі був один із наймасованіших обстрілів Харкова, – ОВА
Сьогодні, 09:45
На Донеччині від ворожого обстрілу загинув воїн з Волині Андрій Глинюк На Донеччині від ворожого обстрілу загинув воїн з Волині Андрій Глинюк
Сьогодні, 09:12
На Волинському напрямку Білорусь проводить тренування зі зв’язку, – Генштаб На Волинському напрямку Білорусь проводить тренування зі зв’язку, – Генштаб
Сьогодні, 09:01
Українські спецпризначенці зірвали спробу росіян прорватися на одному з напрямків. ВІДЕО Українські спецпризначенці зірвали спробу росіян прорватися на одному з напрямків. ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Цієї ночі був один із наймасованіших обстрілів Харкова, – ОВА
Сьогодні, 09:45
 0
За добу ЗСУ ліквідували 150 окупантів та ворожий вертоліт
Сьогодні, 09:33
 0
Курс валют у Луцьку 16 серпня
Сьогодні, 09:25
 0
На Донеччині від ворожого обстрілу загинув воїн з Волині Андрій Глинюк
Сьогодні, 09:12
 0
На Волинському напрямку Білорусь проводить тренування зі зв’язку, – Генштаб
Сьогодні, 09:01
 0
Медіа
відео
1/8