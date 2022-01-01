Курс валют у Луцьку 16 серпня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.60, а продають - за 40.95.



Щодо польського злотого, то його продають за 8,55, а купують - за 8,75.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16 серпня готівковий курс долара становить 40.05, продають його за 40.25.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 40.60, а продають - за 40.95.Щодо польського злотого, то його продають за 8,55, а купують - за 8,75.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію