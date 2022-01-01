Курс валют у Луцьку 16 серпня

Курс валют у Луцьку 16 серпня
16 серпня готівковий курс долара становить 40.05, продають його за 40.25.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 40.60, а продають - за 40.95.

Щодо польського злотого, то його продають за 8,55, а купують - за 8,75.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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