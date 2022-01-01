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На Донеччині від ворожого обстрілу загинув воїн з Волині Андрій Глинюк

На Донеччині від ворожого обстрілу загинув воїн з Волині Андрій Глинюк
11 серпня в районі населеного пункту Яковлівка на Донеччині в результаті ворожого обстрілу загинув житель села Кияж Доросинівської громади Андрій Глинюк.

Про це повідомили на сторінці громади.

"З глибоким сумом повідомляємо про загибель захисника України, Андрія Олексійовича Глинюка, 13.12.1979 року народження, з села Кияж Доросинівської сільської ради. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, друзям та побратимам військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.

На території громади оголошена триденна жалоба з 15 - 17 серпня. Про зустріч Героя та похорон повідомлять згодом.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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