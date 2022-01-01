На Донеччині від ворожого обстрілу загинув воїн з Волині Андрій Глинюк

Андрій Глинюк.



Про це повідомили на



"З глибоким сумом повідомляємо про загибель захисника України, Андрія Олексійовича Глинюка, 13.12.1979 року народження, з села Кияж Доросинівської сільської ради. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, друзям та побратимам військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.



На території громади оголошена триденна жалоба з 15 - 17 серпня. Про зустріч Героя та похорон повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11 серпня в районі населеного пункту Яковлівка на Донеччині в результаті ворожого обстрілу загинув житель села Кияж Доросинівської громадиПро це повідомили на сторінці громади."З глибоким сумом повідомляємо про загибель захисника України, Андрія Олексійовича Глинюка, 13.12.1979 року народження, з села Кияж Доросинівської сільської ради. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, друзям та побратимам військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.На території громади оголошена триденна жалоба з 15 - 17 серпня. Про зустріч Героя та похорон повідомлять згодом.

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