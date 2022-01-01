У Ковелі попрощалися з військовими, які загинули в ДТП. ФОТО

У Ковелі попрощалися з військовими, які загинули в ДТП. ФОТО
У Ковелі в останню путь провели двох військових, які їхали на ротацію в Закарпаття, загинули в автокатастрофі.

Про це інформують на сайті Ковельради.
У Ковелі попрощалися з військовими, які загинули в ДТП. ФОТО

Юрія Лобанова і Юрія Кисляка відспівали у соборі Димитрія Солунського. А далі траурна процесія рушила у центральну частину міста, де відбулась громадянська панахида.

Обидва Юрії вже 25 лютого пішли у військкомат і стали військовослужбовцями Луганського прикордонного загону. Усюди вони трималися разом, в усьому підтримували один одного. Разом вийшли з пекла Лисичанська, Сєвєродонецька і Слов‘янська.
У Ковелі попрощалися з військовими, які загинули в ДТП. ФОТО

"Юрій Лобанов після поранення міг не повертатися більше на передову. Він втратив на війні сина Єгора, який 28 лютого врятував вісім життів, а сам загинув. Але батько став за свого Єгора. І їхав разом зі своїм побратимом на ротацію. Слизька гірська дорога, дощ.. Юрій Кисляк мав всі водійські категорії, свого часу був водієм з міжнародних перевезень… Але сталася біда. Чоловіки загинули", - йдеться у повідомленні.

У Юрія Кисляка залишились дружина Людмила і двоє доньок, подвійне горе переживає Оксана Лобанова.

“Стояти і встояти перед лицем таких бід, горя, сліз, як ми переживаємо сьогодні – можна тільки спільно. Дякую кожному, хто прийшов сьогодні вшанувати наших земляків. Пам’ятаймо, що тепер наш обов’язок – берегти і підтримувати сім’ї загиблих”, – звернувся до присутніх міський голова Ігор Чайка.

Вічна пам'ять загиблим!
У Ковелі попрощалися з військовими, які загинули в ДТП. ФОТО
У Ковелі попрощалися з військовими, які загинули в ДТП. ФОТО
У Ковелі попрощалися з військовими, які загинули в ДТП. ФОТО
У Ковелі попрощалися з військовими, які загинули в ДТП. ФОТО
У Ковелі попрощалися з військовими, які загинули в ДТП. ФОТО
У Ковелі попрощалися з військовими, які загинули в ДТП. ФОТО
У Ковелі попрощалися з військовими, які загинули в ДТП. ФОТО
У Ковелі попрощалися з військовими, які загинули в ДТП. ФОТО

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Теги: Ковель, військові, загиблі, похорон
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